2024年四月春番動畫推薦　這6套你最期待哪？鬼滅之刃還是史萊姆

不知道大家對於新的一年都有著什麼樣的期許呢？雖然期許自己能夠在工作或學業上有著更好的表現也很重要，但適當的放鬆也是不可或缺的。而其中一個放鬆的管道，就是透過沉浸於一些作動畫品中的世界中並好好享受它們。今天就讓我們介紹幾部備受期待的2024年春季新番動畫，希望能夠幫助大家在新的一年也能夠度過歡快的時光喔！



目次：

《鬼滅の刃 柱稽古編》

《黒執事 寄宿学校編》

《WIND BREAKER》

《じいさんばあさん若返る》

《狼與辛香料》

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第三季》

值得期待的2024春季新番



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《鬼滅の刃 柱稽古編》

首先就讓我們來介紹今天的重磅作品《鬼滅之刃》。這是由漫畫家「吾峠呼世晴」老師於《週刊少年Jump》上連載，由擅長製作流暢打戲ufotable改編而成的動畫作品。在今年推出第四季《鬼滅之刃柱訓練篇》中，主要的劇情會聚焦在主角炭治郎以及鬼殺隊的各個柱上。也會對目前戲份較少的蛇柱、岩柱及風柱作出較為深刻的描寫，而當中感人的情節與刺激痛快的打戲更不容各位錯過！

《黒執事 寄宿学校編》

如果想看一點寫實的作品，那於《月刊GFantasy》上連載的漫畫《黑執事》鎖改編的最新系列《黑執事 寄宿學校篇》想必會非常適合各位。作品帶有些黑暗及人性的要素，卻也不失其懸疑、刺激及搞笑的風格，是部劇情能夠輕易帶動觀眾情緒起伏的優質作品。這次的劇情主要圍繞著收到了女王來信的謝爾與賽巴斯欽為了調查在威士頓學院失蹤的學生而潛入該學院的故事。

《WIND BREAKER》

要是《鬼滅之刃》的打鬥讓你意猶未盡的話，那麼於講談社旗下的《Magazine Pocket》連載，由製作了《Fate/Grand Order》系列及《SPY×FAMILY》等知名作品的「CloverWorks」改編成動畫的《WIND BREAKER》會是你的好選擇。劇情的主軸將放在不良少年「櫻遙」為了成為以很會打架而聞名的風鈴高中的頂點而來到這裡，卻發現該校的不良少年們是為了他人而戰，在深受感動後試圖融入其中，繼續邁向打架之道的頂點。

《じいさんばあさん若返る》

若一對老夫妻忽然返老還童的話會上演什麼樣的故事呢？《じいさんばあさん若返る》（暫譯：《老夫老妻重返青春》）是由「新挑限」老師在Twitter及Pixiv上，於2019年開始連載的超高人氣網路漫畫。劇情講述一對老夫妻在變年輕之後，開始嘗試起他們年輕時沒有經歷過的各種有趣體驗，而二人之間老夫老妻般的互動也替這部作品添加了甜蜜又搞笑的成分。

《狼與辛香料》

想看點比較悠閒，故事又非常精采的作品的話，那麼由日本知名作家「支倉凍砂」於2006年起在《電擊文庫》連載，曾在2008年改編為動畫的高人氣小說《狼與辛香料》絕對是首選。在中世紀歐洲的背景中，名叫羅倫斯的旅行商人遇上了狼神赫蘿後，其商旅生涯發生了巨大的改變，故事除了有用淺顯易懂的方式講述有關經濟學的小知識外，旅途所經的城鎮特色以及羅倫斯與赫蘿之間的鬥智及鬥嘴和一些感人的互動也是為人津津樂道的一大看點。

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第三季》

那麼，這一季度有沒有近年來相當火熱的又有趣的異世界作品呢？由「伏瀨」老師在《成為小說家吧》發表，共計點閱次數超越1.3億次，後經《微雜誌社》重新編輯後出版又改編為動畫的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》想必能滿足抱持著這個疑問的觀眾。這是一個平凡的上班族在遇刺後發現自己來到了異世界，還成為了隨處可見且非常可愛的史萊姆的故事。在這次第三季中，最值得注目的莫過於主角利姆路與坂口日向的對決，而動畫也將由製作了第一季及第二季的8bit公司繼續製作，不必擔心風格或品質有太大的變化。

值得期待的2024春季新番

在2024年之中雖然有許多值得注目的動畫續作，但大家也可以多多關注一下這季度的新番唷！好比《狼與辛香料》就是一部經過了快20年還重製的新作，其故事的劇情及橋段也非常地引人入勝。而《鬼滅之刃柱訓練篇》更是一個整個《鬼滅之刃》中相當重要的轉折章節，喜歡作品中的角色「善逸」的話更是絕對不能夠錯過。

總體而言，2024年的春季新番都相當的令人值得期待。也希望在新的一年能夠推出更多有趣的作品，讓更多人能夠欣賞到這些優質的動畫。

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