死亡擱淺Death Stranding：導演剪輯版　小島秀夫倒數將登陸Mac

小島製作公司與505 Games今日公告，《死亡擱淺：導演剪輯版》將於1月30日星期二登陸蘋果iPhone、iPad和Mac平台，並開啟倒計時7天的提示。這款遊戲適用於配備A17 Pro晶片的iPhone 15 Pro和Pro Max，所有配備Apple Silicon晶片的iPad和Mac設備。



《死亡擱淺：導演剪輯版》遊戲已在App Store上開啟預購，正常售價為39.99美元，限時折扣價格為19.99美元。

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去年6月召開的WWDC2023上，小島秀夫現身主題演講，並宣佈《死亡擱淺：導演剪輯版》將會登陸macOS。同時他表示後續小島工作室發行的多款遊戲都將入駐macOS平台。

小島秀夫還表示：「自從1994年購買了第一台Mac後，我一直是忠實的蘋果粉絲，把我和我們團隊的作品帶到Mac上也是我多年來的夢想。Mac版《死亡擱淺：導演剪輯版》將為大家提供充分利用蘋果最新技術的遊戲體驗！」

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