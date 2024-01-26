Palworld幻獸帕魯攻略｜極速刷錢方法1小時150萬買無限子彈帕魯球｜Palworld幻獸帕魯推出全球爆紅，6日內爆賣800萬隻，更成為Steam史上同時遊戲人數最高的收費遊戲同時遊玩人數高達180萬。《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲極速刷錢方法，1小時可賺到150萬以上，最重要是由1LV開始已能開刷，輕鬆財自無限買子彈、帕魯球和帕魯。



極速刷錢方法1小時150萬 1LV起可以開刷

這個極速刷錢法理論上1LV全新角色剛進入遊戲就能開刷，不過還是比較建議有一定LV、第一個據點也建設得差不多的時候才開始刷錢，不然就算刷了一堆錢也沒地方花。

刷錢法就是反覆擊殺等級高達40的黑市商人，每擊殺一次會掉落2萬5至3萬5元不等，以及2~3條金鎖匙，可以去開最高級的上鎖寶箱再獲得更多金錢和稀有道具。如果用正攻法要打倒40級的黑市商人當然非常困難，但是只要運用一些技巧，即使只得1級都可以輕鬆擊倒他。

火燒黑市商人

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首先第一步當然找出黑市商人位置，遊戲中有兩個黑市商人，地圖右上角的初始地區之一「東部的荒蕪島嶼」裡的黑市商人位置較方便。如果尚未去過剛位置或是剛創立的角色，只要在選單選「死亡後重生」自殺，再選右上角東部的荒蕪島嶼復活即可去到。

然後圍著這個黑市商人身邊的十字四格各興建一個營火，沒有木材就在旁邊的樹砍。

營火建好之後就是最重要的步驟，我們需要攻擊黑市商人拉仇恨，然後一直貼著旁邊的山崖跑並爬上山崖，令黑市商人卡死在崖邊的凹位，或者拉到他甩了仇恨之後跑回營地時卡在營地旁邊的木箱也可以。

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如果見到黑市商人如下圖般被卡死在凹位或木箱旁就大功告成。之後就在山崖另一邊回到黑市商人的營地，將原本十字型的營火建成一個九宮格（最重要中間一格當然要填滿）

+ 1

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營火建好之後就是開刷時間，只要在選單選返回標題畫面再重入遊戲，就會發現黑市商人重生了在營火之上被火燒自動扣血，大約1分半鐘左右就會燒死。要注意是黑市商人只有在戰鬥狀態下死亡才會掉落物品，所以玩家需要在他臨死前補上一刀；撿完東西後再返回標題畫面重入遊戲，黑市商人便會原地重生，不停重覆以上步驟就可刷到無限金錢。

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有錢之後就可以去買好東西，如果玩家有耐心跑圖的話，可以去地圖右上角的「沙漠之鎮」，以及左下角的「邊遠漁村」買東西，前者的流浪商人可以買到鳥槍、高級帕魯球、耐熱耐寒內衣，邊遠漁村則可以買到手槍，各個商人處的彈藥都是無限買，刷完錢就去買的話1LV開始就能用槍了。不過沙漠和漁村都真的很遠，真要去還是建議15級之後有飛寵和速度較快的騎寵、整理好耐熱耐寒裝備（沙漠白天熱晚上凍）後才出發去踩點。