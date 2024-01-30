人中之龍8攻略｜攝影尋寶位置一覽（橫濱篇） 入手稀有道具｜2024年待望大作遊戲之一《人中之龍8》已正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲攝影尋寶位置一覽（橫濱篇），讓玩家可以取得稀有道具。



攝影尋寶走遍異人町大街小巷

當玩家主線推進主線進度，會先到訪「阿羅哈皮旅遊社」開放轉職和「攝影尋寶」系統。攝影尋寶是玩家要在地圖各處用相機（方向鍵上）拍下指定的地標；完成一個地區的全部攝影尋寶之後，就可以回到阿羅哈皮旅遊社找NPC領取禮物。一開始玩家只能在夏威夷的尋寶；到繼續推主線舞台回到日本橫濱之後，就可進行橫濱部份的攝影尋寶。

不過要注意剛回到橫濱時危險度高的地區敵人等級遠高於自己，一些地區更可能有40~50級的敵人，在尋寶期間要小心不要被現時等級還打不過的敵人滅團。

異人町攝影尋寶

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按圖放大小酒吧區攝影尋寶位置一覽（共10個）：



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按圖放大伊勢佐木異人町南部攝影尋寶位置一覽（共15個）：



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