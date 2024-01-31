人中之龍8攻略｜大海原證照學院檢定測驗答案一覽 提升綜合能力｜2024年待望大作遊戲之一《人中之龍8》已正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲大海原證照學院檢定測驗答案一覽，以便提升春日的綜合能力、開放更多職業。



人中之龍8通過證照檢定 提升綜合能力開放新職業

在人中之龍7已經有的小遊戲，玩家要在大海原證照學院中進行各種檢定（測驗），檢定以選擇題形式進行，答對一定數量以上的題目就可通過檢定，提升春日的各種綜合能力（熱情、精神、朝氣、善良、知識、時尚）。

人中之龍8

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遊戲中許多地方都需要春日的綜合能力達到一定程度後才能進行，最主要的就是於阿羅哈皮旅行社解鎖新職業；另外地圖上也有不少NPC需要綜合能力達標才可進行互動。因此證照是越早考越好，但是對遊戲早期來說考證照的報名費用並不便宜，可考慮到第9章重返夏威夷、可以快速刷錢之後去一口氣考完。

每個測驗的題庫都由10~12題構成，每次隨機抽出5題；以下盡量羅列記者答過的題目，但反正合格不用滿分，不知道答案的題目就亂撞或者用抱佛腳鉛筆碰一下運氣，真的不幸肥佬就讀檔重來吧。另外要注意是答案4個選項的順序亦是隨機，不要想著記下每個題目是第幾個答案，而是要確實看清答案內容。

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抱佛腳鉛筆即是《百萬富翁》中的50/50

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運動檢定：



+ 4

夏威夷檢定2級：



+ 3

夏威夷檢定1級：



+ 5

海洋生物博士：



+ 4

酒類大師：



+ 4

世界名勝檢定：



+ 3

肌肉博士：



+ 4

園地栽培檢定：



+ 3

地下社會學：



+ 4

SEGA檢定2級：



+ 4

SEGA檢定1級：



+ 4

檀香山檢定：



+ 4

寶石檢定：



+ 4

江湖寶貝大師：



+ 5

數學：



+ 5

太空博士：



+ 4

歷史學：



+ 4

雜學王2級：



+ 3

雜學王1級：



+ 4

雜學王特級：



+ 4

最後的「大海原檢定」則是在以上20個檢定中隨機抽出5條問題，需要全中才算合格，大家加油。