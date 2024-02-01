龍年高達12生肖盲盒開箱｜自從《G高達》連風車高達、人魚高達都敢出，我早就不會再被萬代嚇親！最近上海BANDAI發起，由高達設計師大河原邦男負責design的「十二生肖高達」系列盲盒，推出了最新龍年版「辰龍高達」，紅當當拜年一流。



「十二生肖高達」系列由上海BANDAI NAMCO發起，並由0079系列就參與高達設計的大河原邦男大師負責design。2019年首款「亥豬高達」誕生以來，每年大河原先生都會發表一款新作，今年就輪到第6款「辰龍高達」，真希望大河原老先生身壯力健，完成全12款生肖高達。而今年BANDAI就推出了第3代盲盒「CHINESE-ZODIAC GUNDAM 2024」，1 box 9隻，隨機款式抽1隻約＄90港元。

原box 9隻龍年玩高達｜12生肖盲盒開箱（鍾世傑攝）

用龍做主題的高達，在正式作品中都有，比如《W》的雙頭龍，《G》之中的神龍，今次「辰龍高達」上色就好夾農曆新年，主色鮮紅+白，有龍頭、龍背、龍爪腳板，胸前有龍鬚細節，盾牌同槍都有多layer上色。有玩SD高達模型的人應該好清楚，要由素組件油到這個複雜程度，都需要一定功力和眼力。基本款為金屬色版本（原box 9分2機會中），成個利是封咁搶眼；仲有機會抽中啞色消光版（圖左／原box 9分1機會中）或金色版（圖右／隱藏款）。

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Yuna是高達迷，平時砌高達外也留意玩具情報：「平時日本廠所謂的十二生肖／星座玩具，多數都係一模多用，印少少圖案就當限定版（比如日本BANDAI的十二生肖萬能俠），很沒誠意。」但記者安排Yuna開箱商套「十二生肖高達」盲盒，眼利的她發現全6款高達都是獨立起模，很少重複的parts：「睇到心機位，比如「寅虎高達」一身虎斑、「丑牛」腳板係牛蹄、「子鼠高達」有條可動鼠尾，好有心機。」多謝今次來幫手開箱的高達女玩家YUNA仔（ Yuna_gunpla ）

今次買原盒比去年更抵，因為舊年得5個生肖，原box 10隻必中5款x 原色+金色，今年就1 box 9隻，6個生肖各1隻金屬彩色版，餘下3隻必中「辰龍高達」金屬色版及消光版，最後1粒有機會抽到超隱藏半透明版（或全金／全銀版）。

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另一位「Model」係旺角女人街樓上玩具店「Toys Ant 螞蟻玩具」既貓店長阿妹，想見佢可以參考以下呢條香港玩具店推薦文：連結