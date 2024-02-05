Granblue Fantasy Relink攻略｜10大心得 重要設定/必練角色技能｜開發時間長達8年、Cygames開發的知名網頁遊戲《Granblue Fantasy》碧藍幻想衍生作《Granblue Fantasy Relink》終於正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲10個重要心得和小技巧，方便玩家更快推進度開始打高難關卡刷素材。



1. 重要必改設定

當玩家開始遊戲後，強烈建議第一件事是進入設定，將「自動衝刺」設定為ON。因為本作又是萬惡的「L3」跑步設定，而且還不能更改按鍵配置；然而玩家在大部份時間都是要跑步，不論跑圖還是打Boss避招、避完招跑過去追擊Boss等都是跑步更好，如果每次都要自己按L3來跑很快就會關節炎。

L3跑步是壞文明

另外也建議在適當時候將「任務演出自動略過」設定為on，因為到中後期開始玩家會不停刷任務，跳過演出可省下一些時間和撳掣的工夫。

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2. 探索、收集可以回頭再做

遊戲中有不少寶箱、記錄等收集元素，在主線劇情期間也可以收集；但如果玩家想優先衝進度，可以先不用理會地圖上的收集元素；因為當玩家完成主線劇情之後，在第0章再依指示進行一小段情節後就會解鎖章節選擇功能，還會提示每個章節的收集進度。

3. 角色解放相關

除了初始可用的角色之外，遊戲目前有12位可解放的可用角色；而現時點在遊戲中也可以取得12張角色解放券，換言之玩家可以解放所有角色，不用擔心有角色會玩不到。

至於角色解放的順序，雖說每個角色強度有別，但是建議順從自己的喜好（性癖）來選擇，畢竟玩家永遠都可以用強無敵的主角，因此不用太過在意強度，選自己喜歡的角色來玩便可。

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4. 早期因子不用強化

因子可以理解為Monster Hunter中的裝飾品（珠），只要裝備在角色身上就能發揮效果。而因子一共分1~5級（I ~ V），在主線爆機剛到第0章的時候應該還只是有2~3級的因子，建議這些早期因子不用花心力來砌或強化，畢竟都是過渡用很快就會換掉。

5. 早中期實用推薦因子

可能玩慣Monster Hunter的大家都喜歡裝上「攻擊」的因子，但其實早期攻擊因子並不實用；因為攻擊是收益是隨著等級遞增，早期只得兩三級的攻擊因子只能加幾點攻擊力效果很不明顯，倒不如裝爆擊率、弱點攻擊、渾身、聯手攻擊等以百份比計算效果的因子效果好得多。例如攻擊LV7才加16攻擊力，但是弱點攻擊LV5就已經有16%的弱點和打背加成，效果差得遠；另外如果有「藥水持有數量」因子亦是很實用。

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6. 優先學習技能

可能一般玩家都會比較傾向優先學習攻擊方面的技能，而攻擊技能固然重要，但同時防禦技能也不能忽視，特別是建議優先取得「治療藥手持有數量」和「解放因子欄位」兩個技能，在實戰中的提升遠比一般加攻擊力的技能來得大。

另外如果是喜歡連機的玩家，很建議優先強化常用角色的初始武器；因為強化之後可以在武器收集中花費MSP取得被動能力，而每個角色的初始武器的被動都是提升HP上限，而且加得相當多，第三階就已經+1000，對於中期的較高難度的關卡而言往往就是一下死和一下不死的差距。

7. 偶然去領一領稱號獎勵

隨著遊戲進度玩家會獲得多個稱號，而一些稱號在取得的同時可獲得獎勵，雖然大部份都是普通邊角料素材，但也是不無小補，不拿白不拿。可以偶然打開「露莉亞的記事本」裡的稱號，再按正方形就可一鍵領取所有獎勵。

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8. 奧義不能亂用 留full chain奧義拆Overdrive

奧義也就是角色的必殺技，而Granblue Fantasy Relink中的奧義不能亂用，千萬不要一見到奧義儲滿就開。首先最低限度應等到所有成員的奧義都儲滿（或接近滿）來確保可以打出最強的full chain；而更重要的一點是就算見到全員奧義儲滿，也不代表要馬上使用奧義。

中後期開始Boss的overdrive期間攻擊只能以發癲來形容，能早一秒打斷就早一秒。

這是因為Boss每隔一段時間就會進入Overdrive模式，而中後期Boss的overdrive往往非常痴線，攻擊密度高得難以閃避同時傷害更往往可以一擊秒殺玩家，非常麻煩。因此對Boss戰都大部份情況都會建議將Full Chain奧義留在Boss overdrive時使用，以大幅削減其overdrive計量表、更快結束overdrive模式，然後才能放手輸出。

亦因為同一原因，在單機時建議將NPC的奧義發動設定為保留（按Touchpad再按正方式來調較），確保自己在overdrive期間有full chain應對。

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9. 閃完可以即擋 部份攻擊可以跳起避開

不知道玩家一般習慣閃避（R2）還是擋格（L1）比較多，但是有個未必人人都留意到的細節是R2閃避完之後可以馬上L1擋格，由於L1是按實就能長時間擋格，比起閃避有限的無敵時間可靠得多；有時如果見到自己閃不過地板技或是不小心閃進了攻擊預兆中，就可以試試馬上按實L1擋一擋。

另外是一些很明顯是沿著地板發動的攻擊，例如貼著地面剷過來的火焰波或是圍過來的劍圈等，其實可以用跳躍來避開，不一定要R2或L1。

一些招式直接跳起避最安全

10. 必練超強角色

Granblue Fantasy Relink和GBF本家不同，對戰力要求沒那麼嚴格，所有角色都可以使用也有足夠強度，因此只要玩自己想玩的角色便可。但還是有角色建議無論喜不喜歡都要練，會對整體遊戲進度有很大幫助。

首先是拉卡姆，因為他是遠攻角色，輸出又高，開怪、刷關都很方便；甚至有衍生出以拉卡姆為主來掛機的刷關方式。

另外主角（古蘭/吉塔）亦很推薦，因為主角非常百搭，不論是輸出、輔助還是治療都能勝任，也就是所謂的「萬金油」什麼隊伍、什麼組合都能配合，不論單機還是連機都十分推薦。