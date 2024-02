春日音樂祭|管弦樂演繹鬼滅之刃、天氣之子、流行JPop與日劇神曲|弦樂也可流行、古典樂也跟ACG次文化相襯!「Hong Kong Fusion Chamber」將於2024年11月3日,假香港大會堂音樂廳,舉行名為「春日音樂祭」的演奏活動,即場以弦樂演出多首日本J-Pop、動漫、遊戲及日劇配樂,包括大熱的《鬼滅之刃》,《天氣之子》以及《刀劍神域》!



以積極推廣音樂演奏為己任的 Hong Kong Fusion Chamber,成立至今已有8年,提供有導師帶領的樂團訓練,提升團員的能力及造詣。在2024年11月3日於中環香港大會堂音樂廳舉行的「春日音樂祭」,他們將演出多首日本流行音樂、動漫和劇集等配樂,日本著名動漫「鬼滅之刃」,「天氣之子」, 「刀劍神域」之弦樂版!除此之外,更會將多首深入民心的日劇主題曲,電玩殿堂作品《Final Fantasy》的配樂重新編成 Full Orchestra 版本!到時誓必聽出耳油,暫時只一場,不容錯過;01空間(01Space)更於即日至3月10日發售獨家9折門票,快來買飛!

購票連結:春日音樂祭 Hong Kong Fusion Chamber 獨家9折門票|2月11日開售

春日音樂祭 大會海報

同樣不容錯過:Pure Love 4 櫻花祭綜合同人祭

喜愛動漫文化的你,除了春日音樂祭,還有一個「第4屆 Pure Love 綜合同人祭:櫻花祭」值得一去!活動將於3月23、24日於 The Aisle 及 D2 Place 舉行!是次活動主題為「櫻花祭典」,活動内容包括「同人誌即賣會」、「舞台表演」及「角色扮演」!

購票連結:Pure Love 4 櫻花祭 綜合同人祭|獨家9折 特快入場門票(2月14開售)

活動將會有150個以上的商業及動漫同人攤位參與,當中售賣不同類型的商品如 同人誌、繪本、原創小說及漫畫、同人寫真集、精品、手作類製品等。大家有興趣記得前來支持他們 ❤ 當日亦會設置特色場景供入場人士、Cosplayer及攝影師打卡及拍攝使用。大會「始源Shigen」首次和01空間推出早鳥門票,將於2月14日發售,大家敬請留意!

【活動詳情】

日期:2024年3月23、24日(星期六、日)

時間:11:00-19:00

場地:同人販售專區:The Aisle/Cosplay攝影專區:D2 Place ONE + D2 Place TWO - Rooftop Garden/舞台專區:舊角 • 樂 - D2 PLACE ONE 6樓A室

獨家9折:特快入場門票 $72 (原價: $80)

購票連結:Pure Love 4 櫻花祭 綜合同人祭|獨家9折 特快入場門票(2月14開售)