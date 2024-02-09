春日音樂祭｜管弦樂演繹鬼滅之刃、天氣之子、流行JPop與日劇神曲｜弦樂也可流行、古典樂也跟ACG次文化相襯！「Hong Kong Fusion Chamber」將於2024年11月3日，假香港大會堂音樂廳，舉行名為「春日音樂祭」的演奏活動，即場以弦樂演出多首日本J-Pop、動漫、遊戲及日劇配樂，包括大熱的《鬼滅之刃》，《天氣之子》以及《刀劍神域》!



01空間獨家9折門票已經開售

以積極推廣音樂演奏為己任的 Hong Kong Fusion Chamber，成立至今已有8年，提供有導師帶領的樂團訓練，提升團員的能力及造詣。在2024年11月3日於中環香港大會堂音樂廳舉行的「春日音樂祭」，他們將演出多首日本流行音樂、動漫和劇集等配樂，日本著名動漫「鬼滅之刃」，「天氣之子」, 「刀劍神域」之弦樂版！除此之外，更會將多首深入民心的日劇主題曲，電玩殿堂作品《Final Fantasy》的配樂重新編成 Full Orchestra 版本！到時誓必聽出耳油，暫時只一場，不容錯過；01空間（01Space）更於即日至3月10日發售獨家9折門票，快來買飛！

購票連結：春日音樂祭 Hong Kong Fusion Chamber 獨家9折門票｜2月11日開售

春日音樂祭 大會海報

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同樣不容錯過：Pure Love 4 櫻花祭綜合同人祭

喜愛動漫文化的你，除了春日音樂祭，還有一個「第4屆 Pure Love 綜合同人祭：櫻花祭」值得一去！活動將於3月23、24日於 The Aisle 及 D2 Place 舉行！是次活動主題為「櫻花祭典」，活動内容包括「同人誌即賣會」、「舞台表演」及「角色扮演」！

購票連結：Pure Love 4 櫻花祭 綜合同人祭｜獨家9折 特快入場門票（2月14開售）

活動將會有150個以上的商業及動漫同人攤位參與，當中售賣不同類型的商品如 同人誌、繪本、原創小說及漫畫、同人寫真集、精品、手作類製品等。大家有興趣記得前來支持他們 ❤ 當日亦會設置特色場景供入場人士、Cosplayer及攝影師打卡及拍攝使用。大會「始源Shigen」首次和01空間推出早鳥門票，將於2月14日發售，大家敬請留意!

【活動詳情】

日期：2024年3月23、24日（星期六、日）

時間：11:00-19:00

場地：同人販售專區：The Aisle／Cosplay攝影專區：D2 Place ONE + D2 Place TWO - Rooftop Garden／舞台專區：舊角 • 樂 - D2 PLACE ONE 6樓A室

獨家9折：特快入場門票 $72 (原價: $80)

購票連結：Pure Love 4 櫻花祭 綜合同人祭｜獨家9折 特快入場門票（2月14開售）