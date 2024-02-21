Sony PlayStation Portal遭工程師成功破解，直接玩遊戲！｜去年Sony新推出的PlayStation Portal手提遊戲機，最近遭Google工程師成功破解，使其可以直接執行PSP模擬器及遊戲。



Sony PlayStation Portal去年11月推出時，售價199.99美元，雖然功能僅限透過Wi-Fi從PS5主機串流遊戲，甚至無法使用Sony雲端遊戲服務，但仍然一機難求，而且香港行貨仍然未有消息，不少機迷想買都難以入手。

PlayStation Portal原生設計只是為了串流玩PS5遊戲，不能單獨運行遊戲。

最近兩名Google工程師已使PPSSPP模擬器可在PlayStation Portal本地執行，讓《Grand Theft Auto》PSP版遊戲可不需Wi-Fi即可在Portal上直接運行。工程師Andy Nguyen在個人網誌X上表示：「經過一個多月的努力，PPSSPP終於可在PlayStation Portal上本地執行，沒錯，已經成功破解了它!」他亦確認這個漏洞純屬軟體層面的，不需要額外的硬體修改。不過暫時只公布了遊戲截圖，未來可能會公開影片展示破解過程。

Nguyen是Google的雲端漏洞研究員，與同事Svensson一起完成了這項破解PlayStation Portal的任務。另外，他曾經發現多個PS4和PS5的漏洞，不過他尚未確定何時會公開破解方法讓任何人使用。不過若果日後發布或許大幅提升Portal吸引力。