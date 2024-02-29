FF7 Rebirth攻略｜陸行鳥、莫古利商店解鎖&莫古利獎牌取得方法 Final Fantasy VII Rebirth｜FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》已在2月29日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供新手遊戲攻略，包括陸行鳥及莫古利商店解鎖方法、莫古利獎牌取得方法及早期3個重要免走冤枉路心得。



1. 陸行鳥解鎖方法

遊戲很早期（第2章）就會為玩家解鎖陸行鳥：和原作一樣Cloud一行人在離開卡姆之後因為無法通過沼澤，所以改為去陸行鳥牧場取得能渡過沼澤的陸行鳥。

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到達陸行鳥牧場之後主線任務就會叫玩家去捉陸行鳥；指示是「先尋找腳印，找到之後陸行鳥就在附近」；但對白又有提及「陸行鳥跑到山上去了」，結果記者在牧場北邊的山找了大半個小時沒找到腳印，原來是在牧場門口就可看到腳印，沿著腳印走就能找到陸行鳥的位置。按圖放大實際位置：

最初獲得的這隻陸行鳥沒有特殊能力，但是移動速度比跑步快上很多；而且騎上陸行鳥時，拾取地上的素材會變成按一下三角形就能拾起整個小範圍內的素材而不用連按幾次三角，相當方便。隨著劇情推進玩家去到不同的地區時，更可捉到其他不同特性的陸行鳥，然後就能通過各種不同的地形前往更多地區。

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2. 優先解鎖電波塔

在第2章的主線捉到陸行鳥之後，查德利會在陸行鳥牧場中現身，同時解鎖「世界報告」功能（即各種開放世界收集玩法）；還會教學式要玩家解鎖牧場內電波塔。

解鎖電波塔可獲得附近區域的世界報告內容，同時也可作為快速旅行點（傳送點）之用；即使不打算馬上完成整個地區的世界報告，也建議先解鎖電波塔，當成開傳點方便之後回來掙索。

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3. 莫古利商店&莫古利獎牌獲得方法

在陸行鳥牧場完成查德利的事件、開放「世界報告」之後，玩家就可以前往位於陸行鳥牧場東南邊不遠處的莫古利商店，調查後完成一個小遊戲即可開啟莫古利商店功能，以莫古利獎牌換取各種稀有道具。

未開放「世界報告」之前即使去到莫古利商店的位置也無法互動。

莫古利商店位置：



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至於莫古利獎牌的獲得方法早期主要靠砍箱子獲得，但只有紅色的箱子才有機會得到莫古利獎牌；基本上在各個電波塔以及野外的建築物附近都會有這類紅色箱子，在探索地圖的時候多留意吧。

4. 魔石盡量裝滿

在戰鬥之前將盡量所有角色身上所有魔石欄位都裝上魔石，因為沒有上陣的伙伴都可獲得經驗值和AP，最好就是將所有魔石欄位都裝好裝滿以「吸經」。同樣道理在換裝備時也推薦優先換上魔石欄位更多的裝備，以同時為更多魔石吸經。

魔石裝好裝滿

5. 戰鬥模擬器

在開放「世界報告」的同時也會開放上一集已經有的戰鬥模擬器功能，建議可以優先玩「戰鬥初學者之館」、「赤紅XIII」和「聯手動作&聯手能力」的教學關，以取得「提昇HP」、「提昇MP」和「強化防禦」這幾顆非常好用（而且早期而言售價很貴）的魔石，裝在身上先行吸AP練等。

至於召喚獸泰坦雖然在一開放世界報告時就能挑戰，但基本上是無法過關（打它只扣1~10點血），還是乖乖的先去練一練等，以及在世界地圖完成3個召喚獸水晶之後才去挑戰較好。