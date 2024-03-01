FF7 Rebirth攻略｜早期刷錢方法 無限刷素材、莫古利獎牌輕鬆財自 Final Fantasy VII Rebirth｜FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》已在2月29日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供新手早期刷錢攻略，極早期就可以無限刷合成素材和莫古利獎牌。



無限刷錢刷素材刷莫古利獎牌方法

Final Fantasy VII Rebirth裡增加了道具製作（Item Craft）的功能，在遊戲中收集素材便可合成道具、防具及裝飾品等各種物品。而累積製作經驗（每項物品首次合成時獲得）後更可提升道具合成等級，解鎖新的配方。

不過道具合成所需的素材量相當多，尤其是製作防具往往需要數十個鐵礦/木材，又或是需要稀有的綠寶石/紅寶石等，單靠野外收集有時頗費功夫，尤其是如果沒有認真邊跑地圖邊撿素材邊做世界報告的話基本上是不會夠數量。

50個鐵礦才能合一個水手護臂...

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但已有人發現遊戲有無限刷素材的方法，而且在一開始（第2章）進入大世界後就可以使用；刷出來的素材既可合成用也可賣掉換錢，實質等同無限金錢。

而刷的方法也非常簡單，只要在素材點撿好素材後存檔再回到主畫面，然後讀檔進入遊戲，就會發現素材已重新出現可再撿拾，然後就可再存檔重覆以上流程直到滿意為止。

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不過一開始格拉斯蘭地區的素材大都不太值錢，像是鼠尾草、星球恩賜、珍珠薑等1星素材隨處都可撿到，不太值得特意去刷；比較建議找一個有綠寶石 / 紅寶石的礦點再來刷，也可順便刷用量較大的鐵礦（合成防具和飾品都會用到），也可以等到達朱諾地區之後刷3星的素材如兀鷹杉木、電氣石等。

要注意一點是雖然個人認為機會不高，但也不排除會在之後的更新中會修正此刷素材方法，擔心的話可以早點刷定一些錢和素材備用。

可惜的是生命點旁邊一定有的一堆素材無法用此方法重刷，不然就能成為一個極速刷錢的方法了。

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而莫古利獎牌也可用同樣方法來刷；如果只需要刷莫古利獎牌的話甚至不用回到主畫面，只需先找到一個莫古利獎牌較多的地方，砍完箱子之後隨便傳送去其他地方後再傳送回來，就會發現紅色箱子已經再生可以再砍。

輕鬆無限刷莫古利獎牌

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一般而言在各個Treasure Spot都有會數量不少的紅色箱子；例如格拉斯蘭的「濃霧淨水場」、朱諾的「共和軍的擱淺船隻」等都是不錯的地點。

如果莫古利獎牌已經沒什麼東西好換，可以換乙太賣掉，1個可賣250元；或是換乙太再用來合成「綜合治療劑」或「綜合高級治療劑」，再配合「道具高手」和「道具大師」魔石可發揮出驚人的回復能力。