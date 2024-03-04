FF7 Rebirth攻略｜Tifa、Aerith、Barret心得 強力技能魔晶石推薦｜Final Fantasy VII Rebirth｜FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》已在2月29日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲Tifa、Aerith和Barret的實戰心得，包括操作方式、核心技能和魔晶石推薦。



Cloud現時有一個超屈機的無限放電流派，玩法可見另文攻略：

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Barret 巴雷特

今集Barret巴雷特雖然傷害不算低，可作為輸出角色使用；但要說的話仍是做坦克及補血機比較順手，無他，因為「雪崩精神」這招實在太過屈機。不考慮性癖（如非女角不用的）只講角色性能的話，隊伍中有巴雷特和沒巴雷特是差距極大、完全是兩個不同體驗。

雪崩精神的效果是能提升自身最大HP，以及當隊友承受傷害時，巴雷特會將自己身的血量分給該隊友。強大之處是開了雪崩精神之後你就不需要照顧3個人而是巴雷特1人的血量，也不再需要「範圍化+回復」來作全體回復，可以將範圍化放在攻擊魔法或增益魔法上（例如範圍化+時間為己方全隊上急速）。如果不放心巴雷特的血量的話可以再掛個漸癒給他；或是配合「氣掛」和「祈禱」等回復HP的動作以及能提升回復量的飾品「療癒頸鏈」使用，連回復魔法都沒有需要了。

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地上最強補血機巴雷特

另外巴雷特的固有技能「強烈槍擊」亦是非常強勁，可一口氣回復大量ATB；上一集還需要偶爾換人去巴雷特處用一用強烈槍擊來回復ATB（電腦不懂得自己用），今集有了新魔晶石「自動固有能力」之後連這一點都省下來了，極之方便。而在不需要治療的時候，則可將ATB用在「爆燃射擊」來打力歇或是「滿腔怒火」輸出傷害。另外「額外彈藥」這招也是非常強勁，可大為提高普攻的ATB回復量，讓巴雷特在治療之外有更多機會打力歇和輸出。

當然如果你不怕常常要換人麻煩的話，也是可以不用裝自動固有能力，空出插槽放其他魔晶石。

推薦魔石：HP提升、氣卦、祈禱、自動固有技能、先發制人

強力技能：雪崩精神、額外彈藥



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Tifa

傳統物理輸出打手，在上一集後期也可以發展出玩魔攻的流派，當然始終是老老實實打物理傷害比較實在。Tifa亦是早期唯一可以提升力歇傷害倍率的角色，面對強敵時可以在一波力歇打出超高傷害。

Tifa本身的武器技能威力比其他角色高，面對雜兵時可以用「旋風俯衝」、「增驅」等範圍攻擊快速處理，在面對強敵時則可先用秘技解放，到對方力歇時再一口氣輸出。

對力歇的敵人使用秘技（三角形）時不單可提升力歇傷害倍率，還會回復大量ATB；如果敵人力歇時ATB已經快要滿瀉，可以先打一兩個技能（如增驅，還可強化後續指令），然後再打兩個秘技，便會再有2格ATB讓你再出招（可以再用秘技解放->秘技，又或直接打輸出技能）。

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秘技可提升力歇傷害，能打一波大爆發

另外值得一提今集新加了「聯手動作」，用聯手動作升龍拳「天昇擊」（Barret、Aerith、Yuffie及Cait Sith聯手）飛上空中再按三角形落地攻擊能極速累積ATB；但要注意一點是如果已經使用了「秘技解放」，在空中按三角形就會變成在空中使用秘技而不是落地攻擊。

天昇擊非常好用，手操Tifa時可多試試

推薦魔石：HP提升、攻擊增強、強化精準防禦、氣卦

強力技能：秘技解放、下壓踢、旋風俯衝、增驅、天昇擊



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Aerith

在前作是火力強大的魔法輸出手，也因為魔力和精神都高的關係回復魔法的回復量也十分可觀、往往會順便擔當補師；但缺點是普攻能力極弱ATB累積很慢。來到今集有了新技能「閃光魔法陣」能大大提高普攻的性能和ATB回復量，站在陣裡打一套普攻已可儲到1格ATB，操作手感大為提高。

閃光魔法陣強無敵

閃光魔法陣還有一個效果是在陣中詠唱魔法時不受傷害，眼明手快的話甚至可以當成是擋格技能來使用，在敵方要攻擊自己時馬上詠唱魔法來接招。魔法陣效果也可以疊加，在閃光魔法陣上再放一個「聖魔法陣」，就可以在打完一套普攻儲到ATB之後就可馬上用二連魔法攻擊。

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為Aerith裝上在戰鬥模擬器中取得的「烈焰&寒氣」和「雷霆&疾風」的話，兩個魔晶石插槽就能有齊4屬攻擊；但是這兩顆魔晶石升級所需AP很高，如果沒特意練的話可能到遊戲中期都仍然只得1星，未能使出高一級的中級魔法。另外是Aerith始終防禦方面較弱，操作Aerith又被敵人追擊時要多加善用「變換防禦」，可大大減少受到的傷害。

當然如果對操作很有信心，也是可以直接用R1精準擋格，有操作就沒有防禦問題了。

推薦魔石：各種攻擊魔法、範圍化+回復、HP提升、MP提升

強力技能：閃光魔法陣、聖魔法陣、變換防禦

