FF7 Rebirth攻略｜全武器入手方法（下）Final Fantasy VII Rebirth｜FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》已在2月29日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲全武器入手方法。



＊＊＊以下內容涉及隨主線進度解鎖的內容，雖然未有直接提及詳細劇情，但怕劇透的玩家請自行斟酌是否往下閱讀。

本文包括Red XIII、Yuffie及Cait Sith的武器入手方法；Cloud克勞德、Tifa蒂法、Aerith艾莉絲及Barret巴雷德的的武器入手方法可見稍後另文攻略：

👉FF7 Rebirth攻略｜全武器入手方法一覽（上）Cloud Tifa Aerith

Final Fantasy VII Rebirth全武器入手方法

《Final Fantasy VII Rebirth》中大部份的武器都在主線關卡中的紫色寶箱獲得，這些寶箱一般都放在過關必經較顯眼的位置，但有一些會放在較蠱惑的轉角位，一不小心或心急衝地圖就有機會錯過。幸好即使不小心錯過了主線關卡中的武器，也可在在後續流程於武器店中買回來，不用等到2周目。

如果見到武器店有武器賣其實就代表自己撿漏了寶箱。

👉FF7 Rebirth攻略｜女王之血、兀鷹堡壘輕鬆獲勝方法 強力卡牌推薦

另外也有少部份武器需要在支線任務或是小遊戲中獲取；這些武器就無法在武器店補購，一定要自己完成了。值得一提武器不一定是越新越好，每把武器都有不同的性能、武器技能和魔石洞數，而且舊武器也會隨著武器等級提升而提高攻擊力，並不一定是越新的武器就越高攻，一般而言依流派來選擇最適用的武器。

RedXIII全武器入手方法

+ 16

秘銀項圈 - 初始武器



反叛項圈 - 主線第3章「逃離最深處」秘銀礦坑 最深處 下層 寶箱獲得 就在一開始的休息站



銀製項圈 - 太陽海岸的小遊戲「狂野奔馳」大亂鬥模式中得到第一名獲得



紫水晶項圈 - 主線第7章，在進行支線任務「黑斗篷綁架事件」期間，在「科雷爾南煤礦場舊址」寶箱獲得，就在剛進入礦場不遠處



黃金項圈 - 主線第9章貢加加魔晄爐 B3樓寶箱獲得；這個寶箱要在儲水管理室拉開擋住電線的卡車、為控制台駁電之後，用該卡車跳上旁邊紅色的貨櫃，走到盡頭再在洞口捐出去再跳下才可拾到



魔法項圈 - 主線第10章 在義族洞窟裡面主線劇情「第一個試煉」期間，撿起位於房間南邊的峽谷人武器交給布根哈根獲得



- 待補完 -



👉FF7 Rebirth攻略｜各小遊戲通關心得 Sit up挑戰 砍箱子 打仙人掌

Yuffie全武器入手方法

+ 9

十字手裡劍 - 初始武器



迴旋匕首 - 初始武器



雙生毒蛇 - 主線第7章在科雷爾煤礦坑 地面獲得，就在第一次玩鉤繩的位置



獵鷹人 - 主線第9章貢加加村希妮絲家中的寶箱，隨著主線進度就可進入



影月輪 - 主線第10章星殞地區，在奇瑪瑪第一訓練場的陸行鳥跳圈挑戰取得最高分獎勵獲得，需要承接支線任務「飛躍天空的陸行鳥」才能遊玩。要取得最高分玩家需要在該訓練中通過所有積分圈。



- 待補完 -



👉FF7 Rebirth攻略｜免走冤屈路必知10個重要心得 隱藏魔晶石位置

Cait Sith全武器入手方法

+ 6

黃色擴音器 - 初始武器



鋼鐵擴音器 - 初始武器



紅色擴音器 - 貢加加村內寶箱，需要先在村中間河邊的碼頭落水再游水到達



水晶擴音器 - 主線第10章到達星殞峽谷，隨主線劇情參觀完星殞天文台之後，布根哈根說有謝禮給大家可以去倉庫拿取，在該倉庫內寶箱獲得



- 待補完 -

