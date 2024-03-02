FF7 Rebirth攻略｜女王之血、兀鷹堡壘輕鬆獲勝方法 強力卡牌推薦 Final Fantasy VII Rebirth｜FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》已在2月29日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供新手小遊戲攻略心得，包括女王之血的強力卡牌推薦以及兀鷹堡壘輕鬆獲勝方法。



原創卡牌小遊戲女王之血

《Final Fantasy VII Rebirth》給人少許「人中之龍」的感覺，因為遊戲裡面有大量的小遊戲，其中「女王之血」就是本作原創的卡牌小遊戲，玩法可說是FF系列傳統卡牌小遊戲「Triple Triad」（FF8和FF14都有）加上昆特牌而成。

基本玩法是雙方輪流在場地上方置卡牌，每張卡牌都有其佔領陣地範圍和威力，新的卡牌只能放在己方佔領的陣地上。當雙方都無卡可下時遊戲完結，逐列計算雙方卡牌的總威力值，較高的一方能獲得等同總威力值的分數，而在該列敗陣的玩家則不會得到任何分數。最後計算3列的總分，較高一方勝出。

掌握了玩法之後要嬴到40比0都很容易。

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遊戲的棋盤一共三列，每列5格，因此戰術的基本就是如何霸佔正中間的1行，只要佔到中間的格子就能在該列上比對方多方一張牌，優勢極明顯。因此當對方的陣地已擴張到第2行時，就應該要等到對方在第2行放卡、佔領正中間的格子，然後己方再放卡牌把中間陣地搶回來，如此對方就法再擴張了。

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當然這個只是基本戰術，並不是每次都有效，因為遊戲還有可佔領斜格或跨行列佔陣地的卡牌。例如在上面圖輯中的情況，對方只要在中間放國「祖鳥」或「魁札爾科亞特爾」等能佔領斜前方格子的卡牌，便可再將下方中間的陣地搶回去。

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強力卡牌推薦：



陸行烏&莫古利：格子好用同時還能因應陣中受強化卡牌數目提升自身威力，可作為「強化流」的牌組核心配合大量低費兼有強化能力的卡牌砌出高威力陣形。



泰坦：自身只為2級而且能將陣地等級直接提升2，可用來快速展多張2級卡牌，任何牌組都能用的強力單卡



聖櫃龍：能將前方的敵人卡牌威力-3，如果直接將對方卡牌威力減到0或以下更可消滅對手再佔領前方格子，極之霸道，甚至可以說早期只要連放兩張聖櫃龍炸對面2張卡就已經夠贏。



濕婆：效果是一放置時生成召喚物填滿己方所有空的陣地，然後跟據陣地等級來決定召喚物的威力。可作為牌組核心配合佔地範圍大的卡牌再在最後放出來一口氣召喚大量高威力Token，也可作為plan B放進任意牌組、在無卡可用時放出來盡加威力。



由於遊戲早期卡牌數量不多，基本都只會走強化流（陸行烏&莫古利）或佔地流（濕婆）；到中期開始卡數種類多了之後還會有新的流派出現，例如用提燈怪王（Tonberry）玩自爆流等。

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兀鷹堡壘心得

在上一集都有兀鷹堡壘的小遊戲今集也再登場，今集加入了主角單位，在戰鬥中可派出Cloud、Barret或Tifa進入戰場。

主角單位需要在戰場中召喚對應種類的單位（Cloud = 防守單位，Barret = 射擊單位，Tifa = 進攻單位）累計達到指定Cost值（叫3~4隻左右就能召喚，應該是8點左右）才可召喚。主角單位出場時會有強勁的入場範圍攻擊，還帶有額外光環效果。

兀鷹堡壘只有幾關，理論上任意組合都可通關，只要注意針對放置剋制敵人種類的單位便可。記者個人就喜歡使用投石車，因為投石車只要設置在特定位置，就可直接攻擊到敵人的防禦塔；先處理防禦塔之後再儲兵就可一波推爆敵人的主堡。按圖放大投石機設置位置：

+ 3

只要戰線能推進到過一半之後，甚至可以設置直接攻擊到敵人主堡的投石機，然後只要守著投石機就能過關，不用強推所有敵人。

任務模式過關方法

打完頭4關兀鷹堡壘之後會有一個額外關卡「任務模式」，敵方陣容和尾關相同，不過已方陣容就大為弱化，而且士兵也不能無限放置，所有兵種的數量都有限制。

通關方法也有很多，記者個人是先用投石機來處理左路敵方塔和敵方右路瘋狂的進攻，將投車石設在右路己方塔後面，再在路口附近放置防守單位和回復單位，就可頂住敵人讓投石車清理敵兵。清完大部份敵兵後開始召喚進攻單位，推到敵方主堡下面時召喚Tifa收尾；因為Tifa有攻速光環的關係，只要兵多一瞬間就能推爆主堡，不用太理會兵種剋制問題。

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