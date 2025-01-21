肝腎虛損引致地中海脫髮？ 中醫提醒：這些習慣都會令頭髮早衰！

古代神話中，參孫因為頭髮被剪而力量全失；對於現代人來說，缺少頭髮也會大大影響心情，提不起勁。尤其是一旦開始出現地中海，很易給人衰老疲憊的感覺，影響個人自信和社交。



註冊中醫倪詠梅表示，地中海禿髮最常見於男性，女性亦有機會出現，不過機會較少，病情發展也比較緩慢。「男士出現地中海禿髮，一般已屬於中晚期脫髮，早期是從額角開始脫髮，形成『M字額』。如果不著緊處理，脫髮範圍會由頭中慢慢擴展開來，慢慢只餘兩耳鬢部上方的頭髮，需要用這部位的頭髮往上梳來遮掩。慢慢連這個區域的頭髮也脫光，就會變成全禿。」

女性的脫髮和男性不同，很少從額角開始禿，反而多數是從頭頂開始，頭髮慢慢稀疏，於更年期後稀疏的速度會增快，但極少如男士中形成明顯的地中海，亦較少蔓延至全個頭頂。

身體健康卻出現脫髮 ？ 中醫解構箇中成因

倪醫師指出，從中醫學來說，「髮為血之餘」，「腎藏精，其華在髮」。「頭髮生長是需要材料的，我們可以把頭髮當成一棵植物，它要有肥沃的土地及肥料才會長得健康，也要有好的種子才會成活。而『血』就是頭髮的肥料，『腎精』就是頭髮的種子。」

中醫認為，血用來滋養五臟六腑及皮膚，當血有餘時，就可以滋養頭髮。《醫學入門》曾提到︰「血盛則髮潤，血衰則髮衰」。如果血不夠，單是供給五臟已經不夠用，頭髮就得不到滋養，好像植物缺乏肥料及和水，變得脆弱易折斷，甚至提早脫落。

而「腎精」可以理解為頭髮的種子，脫髮人士最常見的困擾是，毛囊好像沉睡了，頭髮脫掉的位置總是長不出頭髮來；或是長出來總好像發育不良，是一些幼幼的小毛毛，長得極緩慢又幼弱，原因就是「腎精」不足，中醫認為頭髮的生長根源於腎氣，腎精主生長繁衍，精又能化血。如果腎精不足，頭髮先天的質素差，即使之後再養血，頭髮也會易脫落或幼弱。

「不少病人都表示，我又沒有患病，食得瞓得，甚至是運動健將，操肌達人，為什麼都會腎虛、血虛？」倪醫師分析，「有句說話叫『外強中乾』，臨床上，有些人外表看起來體質壯實，實際上一按脈是沒有力的。最常見的原因是過勞及熬夜。我們可以見到，一些比較用腦傷神的行業如IT、金融界的人士，地中海脫髮問題會比較明顯。因為常需思慮、精密計算及用腦，都會消耗氣血。而中醫認為『腎主骨，生髓』。當中的『髓』不單是骨髓，更是腦髓。時常用腦過度，透支腎精，頭髮就會提早脫落，或是白髮增多，少年白髮。」

而熬夜亦是引致脫髮的常見成因，中醫理論，「臥即血歸於肝」。如需要輪更工作，或是通宵打機，或是熬夜睇美股，通通都是傷血的行為。而且睡眠不足，又會增加虛火，易令頭油增多，導致脂溢性脫髮。

中醫講究辨證論治，同一個疾病，由於成因及體質不同，可以分為不同的類型。倪醫師表示地中海脫髮可以分為「肝腎虛損」、「血熱生風」、「氣血虛弱」、「氣滯血瘀」型，最常見是「肝腎虛損」型，多數見於熬夜、過勞，或是開始踏入中年的人士。其次是「氣滯血瘀」，這是由於精神壓力大，情緒差，令氣血流動不暢，不能濡養頭髮，令頭髮易於脫落。情緒不暢日久，氣血凝滯而成瘀，令頭部毛竅氣血不通，難以生長新髮，形成禿頂。

「氣血虛弱」則多見於老年、大病久病，或是飲食營養失衡的人士。「血熱生風」則與飲食及環境有關。時常吃辛辣、高脂食物令內熱增加，油脂分泌過盛也會脫髮。如工作環境悶熱，也易導致由內熱熾盛，「曾有病人從事廚師工作，平日需戴帽於高熱的廚房工作，半年內已脫掉不少頭髮，轉換工作後情況大大改善。」倪醫師說。

要處理地中海脫髮，一般是內外兼治。內服藥物調理體質，再用針灸、梅花針刺激頭部穴位生髮，同時亦會在身體其他地方施針以改善體質。中藥外洗或外敷亦有一定功效。

倪醫師最後提醒，「地中海脫髮的病人除了藥物調治，生活上記得減少熬夜、辛辣，盡量保持頭皮通爽，減少漂染等損害髮質的行為，保持心情愉快，都可以減慢頭髮脫落的速度。」