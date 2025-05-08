健康飲食｜開心果甜品吃太多惹毛囊炎？ 小心胸口背脊長滿小瘡！

開心果是近來人氣食物，更有人成立開心果關注群組，追蹤開心果食物新消息。不過原來開心果食得太多也有問題，倪詠梅註冊中醫師表示，近日有病人因為吃得太多開心果及開心果甜品而導致毛囊炎，心口及背部長滿小瘡。



堅果一直予人健康的印象，不過倪醫師指出，開心果屬於高脂食物，少量食沒有問題，一旦吃得太多，就會很易引發熱氣及濕熱問題。「100克開心果的熱量有562卡；而100克的白砂糖只有390卡左右的熱量。其實開心果比白砂糖更高卡。」她解釋。「很多人都不知道堅果其實含有大量油脂，以開心果為例，100克開心果就有45克都是脂肪，差不多有半粒都是油，不是大家想像那樣清淡。」

倪醫師表示，開心果仁由於經過炒製，加上高脂高卡，本身已屬於熱氣及易生濕食物，如果製作成甜品，濕熱度加倍。「現時流行的開心果甜品包括蛋糕、朱古力、夾餅等等都是高脂、高糖的食物。中醫學認為脂肪、高糖都屬於『肥甘厚味』，會損傷脾胃，助濕生痰，加上開心果本身就是高脂熱氣，一起食用就會引發很多問題。」

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狂食開心果仁致毛囊炎！

她表示，曾有一個二十多歲的女生因為心口及背部因為毛囊炎長滿小瘡求診。「當時她的心口及背部密密麻麻都是紅色針尖大小的小瘡，皮膚亦偏向油膩，嚴重時小瘡位置更有刺痛感覺。把脈觀舌之後，發現病人屬於濕熱體質。可是病人表示不吃煎炸熱氣食物，也不吃薯片薯條，不明白為何會濕熱。」

「細問之下，原來她半年前開始迷上開心果，不時找開心果甜品吃，平時也會吃開心果仁做零食，結果因為吃得太多而形成濕熱體質。」倪醫師解釋，吃得太多濕熱食物是皮膚疾患如暗瘡、毛囊炎的主要成因。古醫書《黃帝內經》已記載，「膏粱厚味，足生大疔」，意指長期飲食肥甘甜膩，易使體內濕熱積聚，鬱而化火，熏蒸肌膚，導致長出各式各樣的瘡。開心果雖營養豐富，但經糖漬、烘焙後性質轉為燥熱，過量食用可能導致，濕熱上攻於皮膚，引發皮脂過求度分泌、毛囊紅腫、發炎、皮膚發紅、瘙癢。

「如果病人本身有屬於熱底、或是時常熬夜導致虛火旺盛，再吃開心果甜品會火上加油，熱毒更易鬱結毛孔，形成反覆發作的癤瘡。」倪醫師解釋。「剛才說的病人亦有熬夜習慣，又少飲水，結果濕熱一發作就不可收拾。結果她戒吃開心果及甜品，再服用中藥一段時間後已改善。」

中醫建議：適量食用

那開心果是否不能再吃了呢？「那又不是，一般體質的人士平日每日吃十粒左右是沒有問題的。但如果平日易生口瘡、臉油分泌多、濕疹發作期、現正患上暗瘡及毛囊炎等疾病的人士應盡量少吃。而甜品無論什麼成份，都屬於易生濕的食物，如果有濕氣問題如水腫、白帶多、皮膚癢、油脂分泌過多、大便爛等，都應盡量少吃甜品。」