膽息肉｜每十人恐有一名患者 醫生:忽視恐致癌 留意5類高危族群

對息肉而言，雖然以大腸息肉較耳熟能詳，但原來膽囊的黏膜亦有生息肉的風險，而且並非想像中罕見。到底導致膽息肉的風險因素及高危族群是甚麼？又有甚麼症狀的出現意味着有惡化成癌的風險？

吸煙的習慣是造成膽息肉的風險之一。(資料圖片)

亞洲人擁更高膽息肉風險

據外科專科醫生王喬峯醫生介紹，據全球統計，平均有大約5%人口患有膽息肉，儘管香港沒做過相關調查，但參考鄰近地區的以下數據亦可以發現：

．2016年韓國分析了近2.4萬位病人，膽息肉患病率為9.96%

．2008年台灣一份研究分析了接近3.5萬個病例，當中9.5%人患有膽息肉，以中年男士最常見



從上述數字可見，亞洲人患膽息肉的比率較其他地區高，因此港人亦絕對不能忽視。

▼膽息肉風險知多啲：（點擊下圖看清👇👇👇）

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▼同場加映，5種壞習慣易得膽結石（點擊下圖看清👇👇👇）

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有吸煙習慣的中年男士高危

雖然目前科學界未能完全掌握膽息肉的形成過程，但王喬峯醫生指出，膽息肉的出現一般與以下多個風險因素有關：

．中年男士

．吸煙者

．肥胖人士

．慢性乙型肝炎、丙型肝炎、原發性硬化膽管炎患者

．慢性膽囊炎、膽囊結石、膽固醇過高、代謝綜合症患者



多數膽息肉患者都無不適表現，往往在定期健康檢查時無意中診確。另一部分人會因為上腹脹痛，進行腹部超聲波或電腦掃描時發現。若息肉位於膽囊頸部，可影響膽囊的排空，出現吃完肥膩煎炸食物後右上腹絞痛的症狀。若合併有膽結石或慢性膽囊炎的病人，腹痛更為明顯。

▼同場加映，生膽石常見症狀： （按圖👇👇👇）

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忽視膽息肉可致癌

膽息肉同樣亦有良性和惡性之分，當中以良性息肉較多，並可細分為以下幾種：

．膽固醇性息肉

．腺肌增生性息肉

．腺瘤性息肉

．炎症性息肉

．組織異構性息肉



不過，王喬峯醫生就提醒，當中的膽囊「腺瘤性息肉」是潛在的癌前病變，有機會隨時間演變成膽囊癌。因此，膽息肉的治療重點在於準確評估息肉癌變的風險，從而及早發現癌前病變，盡快安排手術切除。

此外，膽息肉演變成癌症的風險因素也包括息肉大小和病人年齡等因素，當中如直徑超1厘米的膽息肉，會大大增加癌變的風險。至於小於1cm的膽息肉，外科醫生會細心評估其他風險因素，例如息肉的數目、超聲波下異常血流、形態表現等，再綜合評估癌變風險。若評估後認為癌變風險不高，可以定期照超聲波監察情況。

▼同場加映，膽囊癌10大危險因子（按圖看清👇👇👇）

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膽息肉直徑超1厘米須留神

此外，超過50歲的膽息肉患者會增加癌變的風險。如果膽息肉患者長期伴有腹痛症狀，或同時伴有膽囊結石，都可能提示存在慢性的炎症反應，而膽石的長期刺激可能使膽囊黏膜長期增生而引發癌變。對於有上述風險的病人，最好的治療方案就是進行微創膽囊切除手術。

王喬峯醫生最後亦提醒，要預防膽息肉要由健康生活做起，避免煙酒等不良嗜好，養成均衡的飲食習慣，控制體重等，都有助減少膽息肉的風險因素。