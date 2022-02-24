抗疫神藥?｜藿香正氣水非人人啱食 須符合四症狀一類人誤服恐過敏

第五波疫情下，不少市民近期紛紛搶購各種抗疫物資準備居家抗疫，當中包括不少聲稱可預防新冠的中成藥。而藿香正氣水即為其中一款被搶購的中成藥之一，然而外界對於藿香正氣水的功效仍然一知半解，註冊中醫師崔鈞棋醫師近日受訪拆解箇中療效，更表示原來藿香正氣水並非人人都可服用。

藿香正氣水近期成為不少人搶購的抗疫中成藥之一。（裕華國貨facebook）

藿香正氣方源自宋代

據崔鈞棋醫師受訪介紹，藿香正氣方源自宋代《太平惠民和劑局方》中的藿香正氣散，是驅邪化濕扶正名方，臨床應用已達上千年，其主要成份包括：

．藿香、紫蘇、白芷、大腹皮

．茯苓、白朮、半夏、陳皮

．厚朴、桔梗、甘草、生薑、大棗等



藿香正氣水具有解表化濕、理氣和中的功效，主治外感風寒、內傷濕滯或夏傷暑濕所致的感冒，症見惡寒發熱、頭痛昏重無汗、胸膈痞悶、惡心嘔吐、四肢酸懶、腹痛腹瀉等。

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須符四症狀方有藥效

對於坊間有藿香正氣水可預防新冠肺炎的說法，崔醫師表示絕不恰當，並強調藿香正氣水雖具一定治療價值，但不適合用作預防新冠用途，若無相關症狀者無須服用。

而且透過觀察最近廣泛流行的Omicron及之前其他新冠變異毒株，最常見的五個症狀包括味覺或嗅覺喪、流鼻水、頭痛、疲倦、打噴嚏及喉嚨痛等，崔醫師表示若單純考慮以上新冠常見症狀而言，藿香正氣水並不是合適的常規治療用藥選擇。

崔醫師強調，中醫講求的是辯證論治，藿香正氣水適用於外感風寒夾濕之證，即類似於胃腸型感冒，如出現以下症狀、且尚無乾咳、氣促者，方可考慮以藿香正氣水作治療之用：

．發熱

．腹瀉

．胃腸不適

．乏力



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酒精過敏者忌服用

對於市面上有藿香正氣水、藿香正氣丸、藿香正氣散或藿香正氣片等不同類型的產品，崔醫師表示有關產品均源自藿香正氣方，故在藥物組成上大同小異。

不過，唯藿香正氣水含有約40-50%乙醇（酒精），以快速發揮藿香中的有效成分，故相對其他劑型會有更為顯著的效果，因此如對酒精過敏者則絕不宜服用，以免產生過敏反應，同時亦有以下服用的注事項：

．藿香正氣水不能與頭孢菌素藥物（抗生素）同服，以免出現中毒

．服藥期間忌煙酒

．戒食辛辣、生冷、油膩食物

．不宜在服藥期間同時服用滋補性中藥。

．兒童、孕婦、哺乳期婦女、年老體弱者應在中醫師指導下服用

．因藿香正氣水酒精含量較高，服用後應避免駕車，從事高空、操作精密儀器的工作



崔醫師最後亦提醒，藿香正氣類的中成藥並不適用於所有人，無症狀者更不能以此用作預防新冠藥物，若有任何疑問或需服用前應諮詢中醫師，並在其指導下用藥。

註冊中醫師崔鈞棋醫師。(受訪者提供)

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