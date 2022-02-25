疫後壯陽｜男士染新冠恐失雄風 ? 中醫:一款湯水助育精兩類人忌服

港大早前發表研究指，男士在感染新冠病毒後，恐會導致性腺機能減退（性慾減低）和生育能力下降，即使患者康復仍然受到影響，有關消息令不少男士甚為憂慮。

對於男士隨時於染疫「絕後」的危機，註冊中醫師謝嘉雯特別設計了一款適合男士疫後飲用的湯水，這款湯水不但可調理男士疫後虛弱的體質，還可收補腎育精、重振雄風之效！

港大早前發表研究指，男士在感染新冠病毒後，恐致生育能力下降。（資料圖片）

病後肺腎陰虛恐致陽萎

據註冊中醫師謝嘉雯醫師介紹指，肺部在五行中屬「金」，司呼吸，主一身之氣；腎屬「水」，主生殖。在「金」生「水」的中醫觀念下，這種肺腎相生關係在男科上體現了肺氣對腎精的影響。

若肺氣壅滯，清肅失常，腎氣上浮，腎中精氣不能榮養宗筋(中醫稱男性生殖器為「宗筋」；即筋匯聚之意)，便有機會影響精子質量，或病後肺腎陰虛，化源不足而致陽萎或體力不繼，影響生育。

▼男士疫後調理湯水，益肺補腎育精湯：（按圖👇👇👇）

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益肺補腎育精湯適合男士的疫後調理。（受訪者提供）

居家湯水可補腎育精

隨着第五波疫情的爆發，令男士染疫的風險劇增，謝醫師亦特別推薦了以下這款居家湯士，作為男士病後調理或改善性欲淡漠。

益肺補腎育精湯

適合人士：

病後伴咳嗽、體力不繼、性慾淡漠，或欲改善精子質量人士



注意人群：

發燒或外感症狀明顯者，不宜服用



材料：

．乾淮山30克﹑太子參15克

．沙參30克﹑茯苓30克﹑當歸6克

．巴戟天15克﹑蜜棗3-5粒、烏雞1隻



製法: 烏雞祛除雞皮和內臟後，與其他材料置於鍋中，並加水4至5公升，待水沸後轉慢火熬煮約1.5小時。



功效：

乾淮山：補脾養胃﹑生津益肺﹑補腎澀精

太子參：益氣健脾﹑生津潤肺

沙參：潤肺止咳﹑養胃生津

茯苓：利水滲濕﹑健脾寧心，是外感咳嗽的袪痰的要藥

當歸：補血活血﹑止痛潤腸，有利睪丸組織微循環，改善「宗筋」的供血

巴戟天：補腎陽﹑強筋骨﹑祛風濕

烏雞：色黑入腎、補而不燥、補益肺氣



總括而言，此湯健脾益肺補腎填精，有助病後身體康復，氣血充足，自然精氣旺盛，「宗筋」得養。不過，謝醫師亦強調，男士要避免新冠後併發症，還是應盡快接種疫苗，避免重症發生。



註冊中醫師謝嘉雯醫師。（受訪者提供）

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