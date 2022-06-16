糖尿病患者抗擊新冠疫情 接種疫苗及控制血糖兩者同樣關鍵

面對新冠疫情，長者一直是高危一族，而很多長者同時亦是長期病患者。以糖尿病為例子，根據醫院管理局統計資料，本港年屆65歲以上的長者當中，超過20% 患上糖尿病。國際糖尿病聯盟(IDF)也強烈建議各國政府讓糖尿病患者優先接種新冠疫苗。在香港，已接種兩劑滅活疫苗的60歲或以上長者或長期病患者被列入為獲優先安排接種第三劑疫苗的組別。為甚麼糖尿病患者需優先接種新冠疫苗？而一旦不幸感染新冠病毒，又應否繼續服用糖尿藥物？



糖尿病患者免疫力較差 難抵抗新冠病毒

控制血糖是糖尿病患者的重要目標，一旦血糖控制不理想，高血糖會減弱免疫系統的功能，無法控制入侵的病原體在體內繁殖。有研究指出新冠病毒與糖尿病之間存在著相互影響的關係，病毒會增加糖尿病患者出現炎症的機會，從而誘發更嚴重的併發症。另一方面，病毒更會破壞控制血糖的細胞，導致糖尿病患者的血糖控制變差。西醫阮熙斌醫生指：「有研究指出，糖尿病患者感染新冠病毒，出現嚴重感染及死亡風險比非糖尿病患者高出一倍。」 糖尿病患者實在有需要採取適當措施，好好保護自己。

新冠病毒與糖尿病存在相互影響的關係，病毒會增加糖尿病患者出現炎症的機會，從而誘發更嚴重的併發症。(Shutterstock)

第三針提高保護力 控制血糖同樣關鍵

面對病毒，接種疫苗是減低重症風險的有效方法。港大醫學院及中大醫學院的一項聯合研究指出，不論是曾接種兩劑滅活疫苗，還是mRNA 疫苗，接種mRNA 疫苗為第三劑加強劑能夠提高抗體水平來抵禦新冠病毒變異株Omicron。另一個研究指出，相比起接種三劑滅活疫苗，接種兩劑滅活疫苗加上mRNA疫苗加強劑的人士體內中和抗體水平高約21倍。

除了透過接種疫苗來加強抗體水平外，根據衞生防護中心的指引，接種疫苗後的糖尿病患者亦應該繼續接受藥物治療。因為穩定血糖水平及預防糖尿病相關併發症，對減低新冠病毒感染及其引致的重症非常重要。接種疫苗後可能會使血糖值短暫升高，這屬正常現象。由於接種後體內出現免疫反應，身體需要額外的能量，因而會釋放更多葡萄糖，導致血糖升高，無須過份擔心。假如60歲或以上長者已經接種第三劑疫苗，衞生防護中心也建議長者相隔90日後接種第四劑疫苗。有研究指出，接種第四劑mRNA疫苗能夠減低新冠病毒所引致患者的重症率(62%)、死亡率(74%)及入院率(68%)，讓長者提高保護力對抗新冠病毒。如有任何疑問，建議盡快向諮詢醫生意見。

資料由阮熙斌醫生提供，復星醫藥支持

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