食香口膠增缺牙風險？牙醫：缺牙需盡早處理　植牙並非無後顧之憂

牙齒健康與日常生活息息相關，不論咀嚼能力或說話能力都與牙齒健康程度有關。然而一旦恆齒出現脫落、碎裂、壞死等問題，便不能重來。香港註冊牙科醫生李錦賓醫生指出，不但長者會出現缺牙，經常咀嚼香口膠、出現磨牙、發生意外及嚴重的牙周病等，都會導致缺牙出現。若不幸出現缺牙，不少人都會考慮植牙，以填補牙齒缺失，但李醫生指出這種方法不是每人都適用，而且也不是沒有後顧之憂。



一旦恆齒出現脫落、碎裂、壞死等問題，便不能重來。（圖片：sohu）

李醫生指出，牙齒缺失除了因為年紀漸長而出現鈣質流失所致外，不良的飲食習慣都會對牙齒造成慢性損害。「部分人喜歡咬硬的肉類骨頭、瓜子、堅果等，這些食物或多或少都會對牙齒造成傷害。」另外，經常咀嚼香口膠也會加劇脫牙風險。「雖然香口膠有幫助清潔牙齒的成份，亦有助增加口水分泌，從而減低蛀牙機會，但經常咀嚼香口膠會令口腔肌肉壓力增大，變相令牙齒在咬合時更用力，容易出現牙齒磨損及增加碎裂風險。」

曾杜牙根及患牙周病增缺牙機會

除以上習慣，李醫生指部份人缺牙與先天因素有關，例如缺牙症或少牙症，令患者比正常人少一至兩隻牙齒，甚至少七至八隻牙齒；亦會因運動或交通意外而撞脫牙齒或撞鬆牙齒；出現嚴重的蛀牙、牙周病、磨牙等牙齒健康問題都會導致缺牙，當中李醫生特別強調牙周炎不容忽視，因為其影響範圍不只單隻牙齒，延誤發現更可影響整排牙齒。

「另外，如果病人在杜牙根後沒有造牙套，亦會增加牙齒缺失風險。因為杜牙根會將牙髓中的神經線和血管一併清除，削弱該牙齒的強度，增加日後出現崩裂的機會。」因此李醫生建議杜牙根後，最好都是按醫囑造保護牙套。

杜牙根後如果沒有造保護牙套，會增加牙齒缺失風險。（圖片：hkalive）

牙齒缺失可影響吹奏樂器 不修補可引發「骨牌效應」

失去部份牙齒，有部分人或會因為出現缺牙的位置不顯眼，例如是大臼齒等較後的牙齒就會選擇不補牙。不過李醫生指牙齒缺失令牙齒之間留下巨大空隙，長遠會導致牙齒移位，影響咬合。他解釋「前方牙齒保護後方牙齒，同時後方牙齒也在保護前方牙齒。」如果後方少了牙齒，便會增加前方上下排牙齒的磨擦和碰撞，令牙齒容易崩裂，結果便會形成「骨牌效應」，令牙齒缺失問題更加嚴重。

牙齒缺失令牙齒之間留下巨大空隙，不處理的話，長遠會導致牙齒移位，影響咬合。（圖片：istock）

修補牙方法有多種 瓷粉軟身而美觀勝於銀粉

一旦出現牙齒缺失，補救方法有很多種。牙醫會按病人身體情況、缺失的嚴重程度及年紀等各方面考慮，常見的有「補牙」、「牙托」、「牙橋」及「植牙」。

除了補牙外，牙托（Denture）都是一種常見的方法。牙托就是一種活動式假牙，這種修補方法可滿足美觀需要，價錢亦相宜，但功能性方面較弱，進食時會有所不便，而且不宜進食過硬的食物。

以牙托方式修補牙齒缺失後，不宜進食過硬的食物。（圖片：shutterstock）

第三種修補方法是牙橋，它是一種固定式假牙，適用於輕微的牙齒缺失。利用左右相鄰的牙齒作為橋躉，將牙套牢固地鑲入。牙橋可分為傳統及新式兩種，傳統的牙橋搭建需要將作為橋躉的牙齒磨小；另一種方法則透過特殊黏合劑，將牙套黏附在左右牙齒的背部，因此不用影響旁邊的牙齒，但相對地穩固程度較前者低。

而目前最多人選擇的植牙方法，效果最接近原生牙齒，不過植牙未必適合所有情況，「例如有些人失去牙齒數年，一直沒有處理，該位置的牙骨已萎縮，便未必適合再進行植牙。」因此李醫生重申，任何牙齒問題都以盡早處理為關鍵。

植牙是效果最接近原生牙齒的補牙方法。（圖片：freepik）

牙齒出現異樣應及早檢查 每半年至一年作牙齒檢查

正所謂「預防勝於治療」，想避免牙齒缺失，最好每半年至一年進行一次牙齒檢查。「蛀牙初期未必有感覺，到有感覺時情況通常已經相當嚴重，無法再單靠補牙，可能要杜牙根或拔牙。」李醫生亦提醒平日都應留意牙齒狀況，尤其出現突發異樣。「例如進食時，經常發現食物卡在牙縫之間，有機會是該牙齒出現裂縫；又或者當使用牙線時出現不尋常的痺痛及出血時，這時便應進行檢查。」

最後，李醫生補充指出，修補牙齒後並非一勞永逸，假牙同樣需要日常保養。補牙、牙橋、植牙都應與原生牙齒一樣保養，同樣應早晚刷牙，並使用牙線清潔。「牙托則應每晚拆下來刷洗，並用水或假牙清潔片等產品浸泡。」

李錦賓醫生，香港註冊牙科醫生（照片由醫生授權刊登）