脫髪|人到中年更易禿？針灸定中藥好？中醫拆解脫髪體質+治療方法

無論男女都希望擁有一頭烏黑濃密的頭髮，但事實上，不少港人都因脫髮感到煩惱，而且問題更呈年輕化趨勢。頭髮稀疏、髮線上移，外觀看起來的確會像老了十年，令自信大減！本文特意請到怡健堂註冊中醫師吳敏清，為大家分析常見的脫髪成因，同時會拆解坊間生髮療程的成效，亦有中醫治「斑禿」的真實個案分享。

中醫分析脫髪成因 肝鬱腎虛體質要留意

正常人每天平均會掉落50-100根頭髮；如掉髮量明顯增多，頭髮較前稀疏，則屬病態。中醫稱脫髮為「柱髮癬」、「油風」、「斑禿」等；「柱髮癬」相當於現代醫學指的脂溢性脫髮，而「油風」、「斑禿」即是俗稱鬼剃頭的脫髮。

吳醫師指出，先天稟賦不足、後天調養失當、年老、體虛等都是脫髮的主要成因。「先天稟賦不足，即是與遺傳相關。『腎其華在髮』，腎氣腎精充足則頭髮濃密；如先天或年老腎氣腎精有所虧損，則易髮枯脫落。」

她續解釋，「後天調養失當包括過度燙染頭髮、使用不適當的護髮產品、經常捱夜等。另外，長期精神緊張、壓力過大，可導致肝氣鬱結、氣血不暢，亦是脫髮的常見病因。『髮為血之餘』，產婦如失血過多，亦較易導致血虛脫髮。同樣地，如體質為腎虛、肝鬱或血虛的人士，都會較容易出現脫髮問題。」

過度燙染頭髮、使用不適當的護髮產品、經常捱夜等都是常見的脫髮病因。（圖片：視覺中國）

人到中年更易脫髮？男性比例更高！

其實脫髮問題可見於任何年齡人士，而中年人士髮量逐漸減少，基本上與氣血、腎氣虧損等生理因素有關。《黃帝內經》曾分別提及，「女子...五七陽明脈衰，面始焦，髮始墮」、「男子...五八腎氣衰，髮墮齒槁」，意思是無論男女身體都會老化，分別會在40歲及35歲後開始脫髮。

而根據2020年中國衛健委的調查數據顯示，男性和女性脫髮人數分別為1.64億人和0.87億人，男性脫髮比例顯著高於女性。雖然脫髮看似普遍，但吳醫師仍建議一旦發現問題，最好盡快求診找出成因，以便及早治療。

中年人士髮量逐漸減少，基本上與氣血、腎氣虧損等生理因素有關。（圖片：Shutterstock）

針灸、中藥相輔相成 改善脫髮外調理體質

吳醫師表示，「一般來說，內服中藥和針灸是最常用的治療脫髮方法。首先，中醫會根據體質及身體狀況處方專屬藥物予脫髮患者服用，改善引起脫髮的根源問題。同時還會配合針灸，而方式大致上分兩種，包括普通針刺或梅花針治療。在頭皮穴位及禿髮位置落針或輕叩梅花針，配合遠紅外線燈照射，可促進頭皮部氣血運行、刺激毛囊重新長出頭髮。視乎情況，中醫有時亦會配合中藥外洗或外塗藥。」

在禿髮位置輕叩梅花針，可促進頭皮的血液微循環。（圖片：Shutterstock）

治療脫髮切忌藥石亂投，對比起坊間其他的生髮療程，中醫會針對患者的源頭病因和體質等來制訂改善方案。除了能改善脫髮之外，亦可以起到調理身體的功效，而且甚少有副作用。

真實個案分享 — 中醫治「斑禿」

吳醫師也分享其中一宗難忘病例，患者為一名約20歲「斑禿」男生。該男生自中學起每隔一兩年，頭部便輪流出現多個脫髮區，最嚴重時甚至有九成頭髮脫落。

她指出，「患者初求診時剛出現第一個直徑約4cm的圓形脫髮區；因患者自小頭髮偏少，考慮為先天腎氣不足；而觀察到頭油偏多，應多為痰濕；故予補腎祛濕中藥，加上針刺治療。治療一個月後，脫髮區便見到散落新髮長出，另有新起直徑約1.5cm的脫髮區。治療三個月後全部脫髮區均有正常生長頭髮。」

吳醫師也分享其中一宗難忘病例，患者為一名約20歲「斑禿」男生。（圖片：Shutterstock）

吳醫師補充，「斑禿」的脫髮治療難處在於患者有機會在治療途中有新起脫髮區，很多患者會擔心或以為治療無效。其實只要整體脫髮減少，原有脫髮區有新起頭髮，則為有效，患者可放心繼續治療。

吳敏清

註冊中醫師

香港浸會大學中醫學學士 及 生物醫學理學士

（照片由醫師授權刊登）