結構治療修身態度｜中醫與美容有關？拆解體態問題成因及治療方法

痛症是不少都市人常見的健康問題，通常由長時間姿勢不良或運動損傷引起；忽視不理不單會影響外觀，例如變成「田雞腿」、「大肚腩」等；還會造成各種內科疾病。要治療痛症，絕非「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。其實在中醫角度，人體結構是一個整體；必須要找出問題根源，對症下藥，才能有效紓緩痛症，甚至可改善體態。早前醫師Easy特意請來承治堂中醫師—余小鎮博士，於2022香港健康博覽的講座中分享《頑固內科、婦科病及美容特別治療方案》；本文則再次邀請到他為大家拆解結構治療與美容、體態的關係。

誤打誤撞而衍生的骨傷美學

談到結構治療，余醫師表示，該手法的目標本來並不是為調整體態，而是主要應用於紓緩都市痛症，以減少對日常生活的影響。因結構治療著重先找出問題根源所在，再引導肌肉、骨骼自行復位；但聽到病人的反饋後，才發覺美容與骨傷也離不開關係。

我做結構治療，主要是為了治病；但一些病人發現，手法不單解決了身體的問題，身體線條同時也有改善。甚至後來那些病人覆診的目的主要是為了變更美、更好看，這真的感到有點始料不及。不過，處理的原則和道理倒是和傷科痛症分別不大。

體態，基本上是所有女性都非常關注的範疇，因此余醫師將針對不同類型的問題，仔細分析病理和成因，以及講解中醫治療的處理手法。

針對不同類型的體態問題，中醫治療處理手法上也有分別。（圖片：Shutterstock）

腫脹的小腿／田雞腿 成因與發力習慣有關

雖然不少人經常跑步修身，但郤發現小腿肌肉容易變得腫大，導致形成「田雞腿」。余醫師指出，這一方面與發力習慣有關，同樣亦可能因為足掌和踝關節的骨頭排列不正確，導致在行走或運動時，某一組肌肉承受了其他肌肉的力量，所以就變得特別結實粗壯。

他續解釋，要解決這個問題，必將錯位的骨頭還原，讓小腿的肌肉重新對齊排列好，還要將肌肉間已產生的粘連分開，才能讓小腿肌肉平均而有效地發力。另外，走路時習慣指尖抓地會令小腿肌肉增加不必要的壓力；最好的方法應是腳掌自然放鬆，以平掌著地，踏下時腳趾可自然伸展攤開。這樣走起路來，整個下肢肌肉發力會較為平均。

雖然不少人經常跑步修身，但郤發現小腿肌肉容易變得腫大，導致形成「田雞腿」（圖片：Getty Images）

從龍躉到蜜桃臀 全靠調整錯位骨盤

大腿與臀部是連成一線的，如果平時有留意，就會發現不少男女的臀部皆呈下垂狀，肌肉鬆弛無力。反之，大腿前面肌肉則相對發達。余醫師剖析，「這屬於盆骨後傾的表現，常見原因有二。一是骨盤有錯位受傷，關節開合不完整、卡頓，導致前傾困難。二是坐姿不良，許多人坐著的時候，腰部向後鬆下，上身重力並不是放在坐骨，而是轉移至尾椎及骶髂關節上，這個姿勢不單會造成身體慣性，骶髂尾椎上的韌帶也會因受力不正常而產生粘連，限制正常前傾。骨盆後傾會引致走路或站立時，臀部肌肉不能有效發力，下肢承受的力量就會聚集於大腿上，引致大腿前面會變得越來越結實，連帶小腿後部肌肉為了平衡膝關節也會變得粗壯。」

所以，處理時要先將腰間後側、骨盤附近的筋膜粘連針開，調整錯位的骨盤，讓大腿、小腿、足弓的肌肉排列好，最後就要靠改善坐勢及站勢來維持治療效果，讓腿部前後的肌肉在活動時能同時發力，這樣肌肉會較為平整貼服，下肢看起來更為修長，臀部亦更為飽滿。

調整錯位的骨盤，讓大腿、小腿、足弓的肌肉排列好，最後靠改善坐勢及站勢來維持治療效果，這樣下肢看起來更為修長，臀部亦更為飽滿。（圖片：Getty Images）

撇不下的大水泡 同樣屬於結構問題

減不走的「大肚腩」，不單與因飲食代謝出現問題，也和結構問題有必然關係，特別針對中央肥胖人士。余醫師解釋，「事實上，腹部問題有一部份是由骨盆不對位引起；骨盆不對位導致腹部筋膜組織出現空隙，從大小腸吸收的過量營養容易堆積在這些位置上，因而造成小腹特別容易肥胖。如曾經做過開刀手術，手術疤痕局部位置都有一定機會出現不同層次的筋膜粘連，特別是手術疤痕多年仍出現不適的人士。另外，將重力落於尾椎、骶骨上，不但容易令骨盆錯位，也導致腹部深層肌肉要幫助維持穩定，但淺層肌肉失去功能，廢物就更容易堆積於鬆弛的肌肉之間。」

要改善問題，就要先將骨盆調整好。若果腹部曾進行過手術，就必須「解疤」，以針刺的方式將疤痕上的粘連解開，然後再將皮膚筋膜杲不同層次肌肉用手法分離，使腹部肌肉活動回復流暢，加上日常維持正確姿勢，廢物就難以積聚，自然減低形成「大肚腩」的機會。

減不走的「大肚腩」，不單與因飲食代謝出現問題，也和結構問題有必然關係。（圖片：dreamstime）

前縮的胸廓／富貴包及小駝背 治療重點幫「肌肉放鬆」

余醫師表示，「胸背部最常見的問題，多數是雙肩向前內縮、頸後背部肌肉僵硬腫大和富貴包；而富貴包的問題大部份都源於腰骶部。很多時候我們會要求對方要昂首挺胸，但若然腰部、腹部結構出現問題，背部實在是難以拉直。」

另一方面，肩部向前靠攏、肩背縮起，整個人看起來就會感覺信心不足；一些神氣十足，信心滿滿的人士，大部份的姿勢都是將胸廓打開，鎖骨至肩看起來是較為平整。縮胸有部份與使用習慣相關，包括長期雙手伸前、低頭聳肩使用電腦；久而久之，手部肌肉會緊張繃緊，加上工作壓力大時會不自主的抬肩縮胸，令到情況逐漸惡化。有時或因胸鎖關節或胸骨柄關節錯位，而引起整個胸前、手臂肌肉緊張的惡性循環，整個人就難以舒張，看起來就更加欠缺神彩、自信。

他續提出治療方案，首先要將前臂、上臂、肩、頸膊的肌肉一同放鬆，使整個上肢運動系統回復通暢。同樣地，臂、肩等位置也有機會有粘連，或需要以針解開。之後就要靠平時維持坐直姿勢作輔助，將肩部「挂」在胸廓上，即是雙肩向後上方縮起，然後垂直向下放鬆，這樣才能有效使肩頸部肌肉放鬆。

胸背部最常見的問題，多數是雙肩向前內縮、頸後背部肌肉僵硬腫大和富貴包。（圖片：Getty Images）

面部肌肉、骨頭不均勻 解除粘連助氣血流通

余醫師指出，「頭、頸屬於人體的末段，想要面部循環、血色變好，整個身體的筋膜都要順暢才行。面部中間位置有明顯歪斜，顴骨出現明顯高低，往往由脊柱不正常的扭旋所致；下巴面頰部位不對稱，則是由雙手使用不平均的肌肉拉扯所引起；至於面部肌肉，由於身體結構出現歪斜，使面部肌肉在使用過程中容易產生粘連，從而限制了某部份肌膚的動態，或會導致過早出現較深的魚尾紋、法令紋等，這些紋路亦是頭面肌肉組織使用不均稱的證據。

所以要解決面部骨架不對稱、肌肉凹凸不平整、皺紋過多等問題，首先要處理好四肢、脊柱骨架的結構，面部的還原才會徹底、更持久，此為「玉容針」的其中一個重要方向。然後就要將面部皮膚與肌肉的微細粘連解除，對齊面部肌肉和骨架，讓皮膚肌肉骨骼層都可正常流通，氣血循環變好，更能延緩衰老。

透過「玉容針」將面部皮膚與肌肉的微細粘連解除，不單讓氣血循環變好，更能延緩衰老。（圖片：Shutterstock）

作為一位傷科醫師，會明白到身體的骨架、肌肉筋膜對整個人展現出來不完美的影響有多大，而這才是健康的根本。所以我們的處理後出來的效果的持久性會越來越長，從開始的一到兩個星期，到後來可以維持三個月甚至更久。當然，引致痛症、體態問題的最大成因是肢體使用不當，通過指導大家去糾正一些日常生活的壞習慣，亦有助改善情況。而根據每個人的問題，亦可以透過進行一些適當的運動做到自我完善。好的護膚品無疑可令到皮膚錦上添花，但由內到外的徹底處理，才會令整個人更健康、更美麗。 余小鎮醫師

註冊中醫師—余小鎮博士（照片由醫師授權刊登）