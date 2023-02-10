減肥｜鄭秀文10度獲金像獎提名 51歲仍活在當下 保持體態4大秘訣

第41屆香港電影金像獎提名名單終於揭曉了，鄭秀文（Sammi）憑著電影《流水落花》再度獲得提名，這已經是她第十次獲得提名。



早前，在第29屆《香港電影評論學會大獎》中，鄭秀文憑藉《流水落花》奪得最佳女演員。她出席電影優先場分享會時，被問對獲金像獎有沒有信心她表示，「講真，冇！這麼多年多次入圍，自己都習慣了陪跑的心情，覺得好像應份似的。這種想法看似不應該，但似乎已紮根心底裡。來到今年都未知能否入圍，就算入圍我都是以平常心去面對，有這個肯定已經好開心。」

在電影《流水落花》中Sammi除了作為女主角出演，更是負責演唱電影的主題曲《我這樣活了一天》，在早前公開的MV中Sammi盡現仙氣，完全看不見歲月在她身上留下任何痕跡。

Sammi 保持體態4大秘訣

秘訣1：「168飲食法」



Sammi無論皮膚、身材都keep得好好，有網友更笑言她不需要168斷食，反而應該816。不過Sammi並沒有刻意減肥，只是保持一個健康的飲食方式。（圖片來源：sammi_chengsauman IG）

近年來「168斷食法」非常流行，近年來「168斷食法」非常流行，即一日24小時中，只有8小時可以隨意進食，其餘16小時禁食，只可以飲水。但在進食的8小時內，也不能肆無忌憚地大吃特吃，需要注意攝入的熱量，這樣才能達到健康又能keep fit的效果。

Sammi因為心血來潮想試試這套大熱多時的飲食法，好奇自己身體會有什麼改變，開始實行了7日，她表示感覺良好，不會覺得肚子餓，而且改變了她愛吃宵夜和零食的習慣，平時愛吃餅乾、朱古力、可樂、咖啡和茶的她，現在狠狠地在16小時裡一刀切，也不覺得困難。她又分享，也有些人選擇限制自己在6小時或4小時進食，但她不想太激烈，就選在8小時內進食。

除了Sammi之外， 大S徐熙媛、侯佩岑、楊丞琳、昆凌、余文樂、Jennifer Aniston等，都曾採用該方法，相當受歡迎。

秘訣2：「限醣飲食法」



鄭秀文在個人社交平台分享自己的『超美味的炒白椰菜花飯』，盛讚吃完整碟「飯」都完全不覺膩。（圖片來源：sammi_chengsauman IG）

Sammi曾在個人社交平台分享白椰菜花代替飯的『超美味的炒白椰菜花飯』，利用白椰菜花、蝦仁、蛋、蔥花、帶少許肥油的牛肉粒、鹽及黑胡椒炒埋一碟製成。

炒椰菜花飯在外國已經十分流行，本港亦有一些以健康概念作招徠的西餐廳提供炒椰菜花飯（Cauliflower rice），方便低醣/限醣飲食及生酮飲食（Keto diet）的人士選擇。

秘訣3：「運動後進食」



鄭秀文（Sammi）日前在IG貼出一條「爆汗片」，寫道︰「通常做完運動，mi都會在半小時之內吃點東西，以前一直誤解運動完吃東西會肥。」（鄭秀文IG截圖）

Sammi表示，通常自己做完運動後，都會在半小時之內吃點東西，又指以前一直誤解運動完吃東西會肥。

運動後可以即時進食？（按圖）

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有營養師就曾指出，為了加速恢復體力，運動後補充適當的熱量和營養是必須的。加上這時身體已耗去不少水分、碳水化合物，也需要蛋白質來修復肌肉，幫助恢復體力和供給能量，令下次運動表現更好。因此最好在每次運動後的1小時內進食，補充以上三大元素，最晚不超過2小時。

運動後不吃反而不會瘦？在一定時間及強度的運動下，肌肉會發生些微損耗，若運動後未能補充適當養分，身體為停止耗損和開始修補，

肌肉會更易流失，長期下來會使基礎代謝率（指人體靜態下消耗的最低熱量）下降，甚至可能因過度飢餓，使下一次用餐時一不小心就攝取過多的熱量，造成愈減愈胖的情況。

秘訣4：「正面的心態」



鄭秀文留言全文。（鄭秀文FACEBOOK）

面對年齡增長而帶來的轉變，Sammi認為應該以感恩的心去迎接每一個歲月。早在Sammi踏入50歲前，她就曾在個人社交平台分享自己對年齡的看法「徐徐老去，你我都一定會，沒需要害怕。重要的是，年齡並不會妨礙你在任何階段當中，成為一個最好的自己。你不用五十歲硬要活成十八廿二，但你可在每個歲數裏，好好地活出自己。」，我們不需要打敗年齡，因為這是我們必經的人生過程，最重要是不要敗給心境和體態！