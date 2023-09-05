肚痛腹瀉多日不理會終致敗血性休克？6種腹痛需立即就醫檢查

肚子痛的經驗人人有，一名男子認為「一陣子應該就好了」，送醫已「敗血性休克」，外科醫師舉2個極端案例，呼籲人們應重視腹痛症狀，一旦合併「6大警示徵兆」請立即就醫。



台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在個人網站分享2極端案例，先是一名30歲男子因腹痛就診，苦訴「整個禮拜都在拉肚子」，事實上聽描述像是糞便比較軟一點，因此先開立消化道藥物，「但他覺得不行只開藥，要做徹底的檢查，因為他的親伯父近期就是因為大腸癌離世的，他擔心自己可能也罹患了大腸癌。」

平常最易發生的腹痛原因（按圖👇👇👇）

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眼看患者焦慮的樣子，陳榮堅替他做糞便潛血反應和大腸鏡檢查，結果都正常，初步排除大腸癌。但2個月後他仍不安心，認為檢查非100%沒有盲點，要求再照一次大腸鏡。即便當下火速打槍他認為無其必要，不過在他堅持下只好讓他全自費再做一次，結果仍顯示「都正常」。

陳榮堅心疼表示，其實是因男子與伯父感情要好，伯父自發現大腸癌至離世僅短短3個月，對他的精神打擊實在太大，因此只要稍有不對勁，就情緒緊繃地想釐清問題。

另一名患者就沒那麼幸運了，陳榮堅接著說明，同樣是30歲男子被送到急診，已呈現敗血性休克，壓肚子會痛，經過住院打點滴後，隔天較能清楚對話，腹痛症狀也緩解。據男子描述，他斷斷續續腹瀉多日，原以為只是吃壞肚子，不想就醫「想說休息就好」，直到被家人發現神智不清才緊急送到急診。當腸道感染而拉肚子，又未即時就醫治療時，容易產生脫水及電解質不平衡。

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究竟腹痛到什麼程度需立即就醫檢查？陳榮堅示警6大跡象：

1. 腹痛、腹瀉合併發燒。

2. 痛到全身無力。

3. 電解質不均衡到抽筋。

4. 休息1、2個小時都沒好轉。

5. 腹痛上廁所後發現有大量血便。

6. 腹痛到肚子無法放鬆，可能是消化道穿孔，甚至是長在後腹腔的盲腸炎突然破裂，膿流到腹腔導致。



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