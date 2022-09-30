肚痛｜上腹痛意味肝臟出問題？腹部九宮格不同位置對應相關疾病

相信大家都有過肚子痛的經驗，肚子內有許多器官，大多數人可能因為不知道確切疼痛的位置，所以時常會說「肚子痛」或「胃痛」。因此，台灣林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢，在Facebook上分享，臨床上協助醫師診斷相關疾病的「腹部九宮格」，讓大家對腹部對應器官一看就懂。



李柏賢表示，「腹痛」是胃腸科門診最常聽到的主訴，許多病友習慣將腹部疼痛統稱為「胃痛」，事實上，不同區域疼痛暗示不同器官可能有問題，臨床上可以將肚子痛部位以九宮格區分，幫助醫師更容易診斷相關疾病。

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九宮格可以分成：上腹部、中腹部、下腹部

上腹部

- 右上腹：肝臟、膽囊與膽管

- 上腹：肝臟、食道、胃、十二指腸與胰臟

- 左上腹：胃、脾臟與胰臟



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中腹部

- 右側腹：大腸（升結腸）、小腸及右側腎臟

- 中腹：大腸（橫結腸）、小腸及主動脈

- 左側腹：大腸（降結腸）、小腸及左側腎臟



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下腹部

- 右下腹：大腸（升結腸）、末端迴腸、闌尾跟右側卵巢

- 下腹：膀胱、子宮、乙狀結腸跟直腸

- 左下腹：大腸（降結腸）、左側卵巢



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李柏賢提到，表淺的肌肉神經痛，像是帶狀疱疹或是扭傷、拉傷的疼痛，則是在每個區塊都可能發生，相較於內臟疼痛的部位常是一塊模糊區域，帶狀疱疹在發疹前可有皮膚觸覺異常，肌肉神經痛則有明顯壓痛點，或因為特定姿勢加重或緩解。 即便如此，臨床上腹痛，仍須胃腸科醫師綜合病史、症狀和檢查結果綜合判斷，確定診斷才能有效治療。

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