胰臟癌︱中年男腹痛暴瘦險患胰臟癌　醫生檢查揭胰臟萎縮長滿結石

最常見的結石大多出現在腎臟、膀胱、尿道等位置，但其實胰臟也會有結石。



台灣一名中年男子，近年來體重莫名減輕，經常腹部劇痛，原先以為是腸胃炎，接受治療後情況都沒有好轉，透過內視鏡發現胰臟不只萎縮，更長滿許多大小接近1厘米的結石，再拖下去可能就惡化成有「沉默殺手」之稱的胰臟癌。

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根據台灣衛福部統計，胰臟癌在台灣人十大癌症死因中排名第7，每年奪走約2500條寶貴性命，初期通常沒有症狀，往往察覺時已經是末期，致死率相當高，被稱作「癌中之王」。台灣胰臟醫師林相宏在Facebook發文分享，一名50歲的男病患從年輕時就有抽煙、喝酒的習慣，近年來體重持續下滑且吃不胖，診斷出罹患糖尿病後，雖然有打胰島素，但身體依舊大小毛病不斷，總是上腹部疼痛跟腰酸背痛。

林相宏說明，男子起先被當作腸胃炎治療，結果不只無效，身形還一直消瘦，最後醫生照胰臟內視鏡超聲波，赫然看到胰臟裡面被大大小小的結石給阻塞，甚至「整個胰臟都已經萎縮」，因此判定男子是典型的慢性胰臟炎。先給予他胰臟酵素補充與止痛藥控制疼痛，並告知務必戒煙、戒酒，飲食要高纖、少油，定期做胰臟癌篩檢。

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林相宏強調，慢性胰臟炎是胰臟癌的高危險族群，尤其酗酒是誘發慢性胰臟炎的最大元兇，酒精會使體內釋放出毒性物質，造成胰臟的破壞，血脂過高、基因變異、自體免疫疾病、營養不均、藥物等也是可能的原因，到了晚期常因胰臟萎縮、失去功能，引起體重下降、慢性腹痛、糖尿病等，若出現相關症狀千萬不能忽視，一定要儘快就醫。

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