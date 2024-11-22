減肥｜每次體重都反彈？研究發現「肥胖記憶」會保留在細胞中！

減肥絕非易事，不單只要忍受對食物的慾望，又花時間做運動消耗卡洛里，最慘的是你辛苦得到的理想體重隨時會在幾個月後打回原形。到底點解會出現體重反彈的情況？對此，科學家表示，可能是你的細胞已經「記住」了肥胖。



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注重節食和生活方式改變等方法常常只能換來短期的體重改善，但減掉的體重可能會隨著時間推移慢慢反彈，科學家將這稱為「遙遙效應 」（yo-yo effect）。

10大莫名其妙變胖原因（按圖看清👇👇👇）

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綜合外媒報道，「遙遙效應」的成因眾多，瑞士蘇黎世聯邦理工學院（Federal Institute of Technology in Zurich）一項最新研究就表明，體內的脂肪組織可能就是「罪魁禍首」。

研究人員發現，人體的脂肪細胞似乎「存在記憶」，當人們長期處在肥胖的情況下，這些細胞就會傾向於維持肥胖的狀態，令減肥人士的體重回升。

研究收集了18 名標準體重人士和 20 名肥胖人士在接受減肥手術前後的脂肪組織，並將其進行對比，最終發現了這種生物記憶。分析表明，脂肪細胞會受到肥胖的影響，從而改變了它們對食物的反應，這種影響可能會持續數年之久。在測試中，這些細胞透過更快地吸收營養從而比其他細胞生長得更快。

該研究的資深作者、蘇黎世聯邦理工學院的 Ferdinand von Meyenn 教授表示，「我們的研究顯示，初期減重後很難維持體重的原因之一，是脂肪細胞會記住之前的肥胖狀態，而且很可能想要回到這種狀態，這會讓細胞對糖或脂肪酸做出更快的反應，甚至以不健康的方式進行。」

研究人員指出，雖然在現代人的角度來看，脂肪的「生物記憶」只會想令人抱怨，但其實以演化角度來看是有其作用的。對於生物而言，食物短缺問題一直都是歷史上的常見挑戰，為了能夠活下去，人類與動物早已演化成囤積脂肪的生理機制，減少熱量吸收與生物本能原先就是背道而馳。

另外，脂肪細胞中的記憶並不是導致肥料的唯一原因。研究人員懷疑在大腦細胞中也存在著類似的記憶，而這種記憶亦會影響生物的食物攝取量以及消耗能量的多寡。

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正確的減肥 日常生活要留意５點！

1. 健康飲食



- 選擇均衡的飲食，包括蔬菜、水果、全穀類、蛋白質豐富的食物等。

- 控制食物份量，避免過量攝取卡路里。

- 避免高糖、高脂肪、加工食品和快餐，盡量選擇健康的食物。

- 注意進食速度，慢慢咀嚼食物。

2. 適量運動



- 選擇喜歡的運動，讓運動成為日常生活的一部份。

- 每週至少150分鐘的中度強度有氧運動。

3. 定期檢查體重和進展



- 每週固定時間稱重，並記錄體重變化。

- 不要過分追求快速減重，減重應該平穩進行。

4. 保持水分攝取



- 適量飲水有助於身體新陳代謝和排毒。

- 選擇水、茶或無糖飲料，避免高糖飲料和含糖飲品。

5. 確保睡眠充足



- 確保每晚7-9小時的充足睡眠。

- 缺乏睡眠可能導致食慾增加和新陳代謝下降。

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