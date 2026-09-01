43歲苟芸慧凍齡秘訣大公開 走過暴肥低潮 網民：肥過瘦過冇醜過

《香港小姐2026競選決賽》早前已經圓滿落幕，前國際中華小姐冠軍苟芸慧受邀擔任星級評審，當晚她身穿一低胸深藍色晚禮服絕美登場，完美展現優雅曲線與高貴氣質，立刻成為全場矚目焦點。不少網民紛紛大讚她的美貌與氣場甚至壓過同場競爭的參選佳麗。

苟芸慧憑藉甜美精緻的五官與氣質，一出道便被譽為「無死角女神」。然而，她過去曾因工作壓力過大、情緒壓抑而患上甲狀腺失調與抑鬱症，體重一度飆升至170磅，身體機能與肌膚狀態皆陷入前所未有的低潮。

面對健康與外貌的雙重考驗，苟芸慧沒有選擇盲目節食，而是重新調整生活步伐，從飲食管理、運動習慣、肌膚護理及心態調理四大範疇入手，最終成功回復勻稱身型與水潤肌膚。

苟芸慧以一襲低胸深藍色晚裝亮相。（葉志明攝）

網民大讚苟芸慧肥過瘦過冇醜過。（直播畫面）

苟芸慧凍齡秘訣一︰生酮飲食與低碳替換

苟芸慧曾在社交平台上分享，自己在專業醫生指導下執行生酮飲食，其核心原理是透過大幅降低碳水化合物攝取，迫使身體燃燒脂肪作為主要能量來源。她的餐單中包含豬頸肉、牛肋條、肉扒與鮮魚等優質肉類，確保肌肉不流失。為了解決想吃主食的慾望，她以「椰菜花飯」替代白飯，並食用無糖的生酮麵包，既能保持飽腹感，又不會引起血糖劇烈波動。

配合生酮飲食，苟芸慧亦採用了「168 間歇性斷食」，即每日將進食時間壓縮在 8 小時內，其餘 16 小時保持空腹，讓腸胃與胰島素獲得充足休息。此外，她在狀態良好時，也會在醫生監督下嘗試「36 小時輕斷食」，幫助啟動身體的細胞自噬機制，加快新陳代謝與體內廢物排出。

苟芸慧曬驕人身材。（IG@joyfulck）

苟芸慧凍齡秘訣二︰高效運動平衡塑形與燃脂

運動是苟芸慧維持體態與釋放壓力的重要途徑。與枯燥無味的強迫性訓練不同，她主張選擇「能讓心情愉悅」的運動項目：

1. 舞蹈燃脂：Zumba 的高效修身力

苟芸慧重獲完美身材的秘密武器之一就是 Zumba（尊巴舞），這種結合拉丁舞蹈與健身操的運動，透過快慢交替的音樂節奏，將高強度與低強度的有氧、無氧訓練融為一體。30分鐘的 Zumba 即可消耗大量卡路里，且對關節的衝擊相對較小。

2. 瑜伽與拉筋

除了高消耗的有氧運動，她每日都會進行針對性的拉筋與伸展，配合瑜伽或普拉提。這不僅能舒緩舞蹈或肌力訓練後的肌肉緊張，還能改善姿態，打造優雅伸展的肢體線條。

苟芸慧IG @joyfulck

苟芸慧凍齡秘訣三︰極簡精準護膚

雖然擁有天生麗質的白皙肌膚，苟芸慧在日常護理上依然不馬虎。她的護膚哲學強調「基礎扎實」而非繁複堆疊：

1. 溫和徹底清潔，拒絕毛孔殘留

苟芸慧認為好的肌膚源於乾淨的基底。身為藝人經常需要濃妝示人，因此她格外注重卸妝與洗臉過程。她會選用質地溫和的卸妝油或卸妝膏，以輕柔手法充分乳化彩妝，確保毛孔無任何殘留物與污垢，從根本上預防粉刺與暗瘡。

2. 面部淋巴按摩消除浮腫

由於體質較易水腫，苟芸慧在塗抹保養油或高保濕精華時，會搭配順應面部輪廓的淋巴按摩：

手法： 利用手掌或指節，從下巴向耳下、由鼻翼向太陽穴方向由下而上輕柔拉提，最後順著頸部兩側向鎖骨引流。

功效： 促進血液與淋巴循環，加速多餘水分排出，緊緻輪廓線條，同時提升肌膚對保養品成分的吸收率。

苟芸慧IG @joyfulck

苟芸慧凍齡秘訣四︰心態調理與作息 保持心情愉悅

在經歷過甲狀腺失調與低潮期後，苟芸慧體會到「情緒」對身體機能與外貌的強大影響力。真正的凍齡保養，其實始於內心的平靜與接納。

1. 遠離數字焦慮，聽懂身體聲音

過去，她會因體重計上的數字起伏而產生巨大焦慮。如今她改以「視覺線條」與「身體舒適度」為評估標準。不再強求追求過度纖瘦的骨感美，而是擁抱具有女性曲線感的健康美。

2. 學會釋放壓力，養成充沛睡眠

壓力過高會導致體內皮質醇上升，引發水腫、脂肪堆積與肌膚發炎。苟芸慧透過閱讀、烹飪、賽車及與寵物互動等興趣來轉移注意力，保持心情愉悅。此外，她盡可能維持規律作息，不熬夜，讓生理時鐘帶動肌膚與器官在夜間完成自我修復。