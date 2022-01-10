男神崩壞｜湯告魯斯疑過度注射肥腫難分 肉毒桿菌以外4種袪皺方法

現年59歲的「荷里活男神」湯告魯斯（Tom Cruise）早前在三藩市觀看棒球賽時，被發現臉部浮腫變形，網民以及媒體都猜測他是過量注射肉毒桿菌袪皺，以致「面目全非」。肉毒桿菌雖然能有效袪皺，但注射過多或過於頻密，會令效果不自然，甚至有機會出現臉頰變形。要袪皺抗衰老，除了靠肉毒桿菌，還有甚麼方法呢？本文將淺談四種肉毒桿菌以外的袪皺方法。



湯告魯斯（Tom Cruise）臉部浮腫變形現身，有猜測指是因注射肉毒桿菌過多所致。（圖片：twitter）

兩種常見入侵性方法 注射透明質酸及埋線

肉毒桿菌以外的四種常見袪皺方法可分為「入侵性」和「非入侵性」。注射肉毒桿菌本身是一種入侵性的方法，除此之外還有「注射透明質酸」和「埋線」。

透明質酸（又叫玻尿酸）是人體皮膚組織內的成分之一，具有極高的吸水和保濕能力。搽抹在皮膚表面可以發揮補水作用，而注射在皮下更可以直接增加皮膚的水份、光澤和彈性，並且減少皺紋。如果注射較濃縮的透明質酸，更可以塑形、填補凹凸位置，令皮膚顯得光滑。

透明質酸具有極高的吸水和保濕能力，注射在皮下更可以直接增加皮膚的水份、光澤和彈性，並且減少皺紋。（圖片：zhihu）

「埋線」的原理是將縫線植入皮下筋膜淺層，將皮膚組織往上提並固定，從而提升臉部和頸部肌膚，並拉平皺紋。當線進入皮膚後，更會刺激膠原蛋白增生，達至減退細紋、增加緊緻及彈性的效果。埋線所用的線具生物相容性，可被人體吸收。

「埋線」的原理是將具有生物相容性的縫線植入皮下筋膜淺層，提升臉部和頸部肌膚，並刺激膠原蛋白增生。（圖片：bodysculptingclinics）

「做機」袪皺 兩種常見的非入侵性方法

至於非入侵性方法，現時常見的選擇有「RF」和「HIFU」兩種美容儀器技術，即是俗稱的「做機」。RF 又稱「射頻」，全名為單極射頻（Monopolar Radiofrequency，RF），利用單極射頻能量，將熱量傳遞送到2至3mm下的皮層，收緊鬆弛的皮膚，撫平皺紋，並刺激膠原蛋白增生。RF還可以通過觸發皮膚的癒合反應及促進細胞更新，使皮膚變得更緊緻和飽滿，達至長效抗衰老功效。

而HIFU全名為「高強度聚焦超聲波」（High Intensity Focused Ultrasound），利用精確而密集的超聲波能量穿過皮膚，深入皮下3至4.5mm，刺激膠原蛋白的增生和皮膚深層組織的重塑，達至緊緻及提升。HIFU 的最大特點是能量能夠深入至 SMAS 筋膜層，即是傳統拉皮手術針對處理的皮層，使 HIFU 具備 RF 所缺乏的「提升」效果。不過HIFU 的另一個特點是具有融化脂肪的能力。因此如果本身臉部較瘦削，HIFU 有機會令面積進一步減少，導致憔悴和乾瘦的外觀，反而更顯衰老。

HIFU 能夠深入至 SMAS 筋膜層，即傳統拉皮手術針對處理的皮層，使 HIFU 具備 RF 所缺乏的 「提升」效果。(圖片：網絡圖片）

整體來說，非入侵性方法通常比入侵性方法的風險低。而且，隨著醫學美容科技進步，RF 和 HIFU 技術已經應用在家用美容儀上，讓愛美人士可以安坐家中進行療程。

隨著醫學美容科技進步，RF 和 HIFU 技術有家用美容儀，讓愛美人士可以安坐家中進行療程。（圖片：cbndata）

體質和生活習慣會影響時效 「做機」要留意能量強度

以上四種方法的療效都會隨時間而逐步減退。先從透明質酸說起。一般而言，透明質酸可以維持六至十二個月。不過，視乎體質和生活習慣不同，維持的時間也會不一樣。

首先，透明質酸在初次注射的人士身上時效會較短，因為身體有機會將它視為外來物質而加速新陳代謝去分解它。所以年紀較小和運動量較高等新陳代謝速度較快的人士，透明質酸維持的時間也會較短。捱夜、喝酒、喝水量不夠等不良生活習慣也是加快流失的因素。此外，注射位置也會影響流失速度。注射在嘴唇、嘴角、眼袋等活動較多的位置，流失的速度較快；而太陽穴、鼻子、下巴等活動較少的位置，效果可維持較長時間。

透明質酸的注射位置會影響流失速度。注射在嘴唇、嘴角、眼袋等活動較多的位置，流失的速度較快。（圖片：GettyImages）

埋線方面，當線被埋入皮膚後，會在隨後數月內持續刺激膠原蛋白增生。線體會在六個月至兩年內被人體吸收，但這段期間由於皮膚組織的結構經已穩定，因此不會因為線被吸收掉而令效果即時減退。一般而言，埋線的效果可維持一年半至兩年；兩年後效果會逐步減退，因此通常每兩年需再做一次。

至於 RF 和 HIFU 的維持時間則要視乎儀器的能量強度。以 RF 為例，醫療用機的能量強度最高，可能每隔一個月、數個月甚至一年才需做一次；美容院機可能數星期一次；家用美容儀的能量強度最低，視乎產品使用說明，通常每星期可做三至四次。

HIFU 的能量強度較 RF 高，也比 RF 更深層，因此次數不用太頻密，通常是每隔 21 至 28 天一次。要注意的是， RF 和 HIFU 都是透過單次刺激皮膚製造膠原蛋白，因此體質也會對時效有所影響。相比新陳代謝較慢的人士，新陳代謝較快的人士在進行相關療程後，膠原蛋白的增生速度通常也較快，效果也會維持更長。而且與透明質酸一樣，不良生活習慣也會使膠原蛋白增生的速度減慢，令效果維持的時間較短。