醫美｜女士最想調整的五大部位　揭開進行醫美療程前應考慮因素

挨年近晚，除了家中需要進行大掃除，女生們都要為自己進行「大掃除」，以更漂亮動人形象迎接新一年！部分愛美的女生想藉由醫美療程變身，除了傳統的整形手術，近年流行的微整形療程也因手術風險相對較細而廣受歡迎，不過部分想變美的女生仍對醫美抱有顧慮與不確定。在醫美盛行的台灣曾統計過去一年的網絡數據，發現「臉頰」、「眼周」等面部的調整最受關注，一起來看看哪五大部位最受關注，以及進行醫美療程前應考慮因素。



（圖片：Getty Image)

在醫美圈中，相較於以往追求某女星的眼睛、鼻子和下巴等進行大改造，現在更多人是追求「自然」的感覺，即是想重拾年輕感覺而又不希望讓人看出動刀的痕跡，甚至被看出是「透光鼻、「間尺鼻」。所以最受關注的整形就是會透過肉毒桿菌、注射童顏針等膠原蛋白、注射玻尿酸等，為臉部達到瘦臉、緊緻、填補皺紋等效果。

抽脂或會致微血管擴張

此外，與「毛髮」相關的脫毛、生髮或植髮等手術也受到不少討論，常見有脫髮（不論是壓力脫髮、產後脫髮，還是因病脫髮）或髮際線後移問題，部分人在嘗試各種西醫、中醫或民間療法都失敗後，轉而尋求醫美療程的幫助，透過手術方式植髮，重拾神彩。

有內地女生自稱髮線太高，進行植髮線手術把髮線下移1.2cm。（微博圖片）

其他如「豐胸」、「抽脂」等改變整個體態的整形，仍然深受想擁有理想身材的女生歡迎。然而由於此類手術需要全身麻醉進行，有較高的風險，風險本身可能來自感染丶麻藥過敏及血栓等，所以在術前務必要謹慎評估自己的需求，以及與主治醫生進行徹底溝通。本身是皮膚專科醫師的台中榮總醫美中心主任翁毓菁，表示人年輕時皮層是很厚，但在50歲以後皮膚會變薄，因為沒有自然供應的營養，以自體脂肪移植的人，皮膚會薄得比別人快，更會在皮膚表面新增很多擴張的微血管，因而需考慮清楚才進行自體脂肪移植或抽脂手術。

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價格以外亦要與醫生詳談

在決定進行醫美前，一般人首要的關心都會是「價格」，也有「想問指定醫師費用」、「醫美微整主要還是吃醫生專業和技術」等，可見網友也相當關注「診所醫師專業度」，不少人在術前會先爬文參考醫師先前的手術案例，或在看到他人分享的術後心得後，主動詢問動刀醫師資訊。

中國醫美（Getty Images）

建議大家可以從三方面著手，第一點要清楚的知道自己想改善什麼，診間諮詢能越清楚表達需求，醫生給的建議往往也越是能滿足你的方向，滿意度也會相對提高。第二點要評估自己能夠負擔的費用，如果預算是有限，那就在預算內先執行最需要改善的地方。第三點評估自己能接受的改變程度，你能接受大幅度的改變，自然能接受的療程也會是多樣性；若只能接受小幅度的改變，那就從非侵入性的醫美療程慢慢來。

內地的醫美消費者中，男性用戶喜歡植髮和治療暗瘡。（資料圖片/視覺中國）

美的定義因著種族、文化、時間會有不同的觀點，如果本身的膚質就不錯，只要維持就很好，事實上有自信的女人最美！雖是句陳腔爛調，但是因著自信所散發出的光采是再多的醫美治療也無法創造，因為「不變比改變更重要」。對於美的追求，不論是內在或外在，都應該是為了找到那個獨特且更好的自己。