「周董」周杰倫與昆凌成婚七年，並已育有女兒Hathaway與兒子Romeo。周杰倫於43歲生日當日公佈現年28歲的昆凌已成功懷上第三胎，照片所見昆凌已腹大便便，但在消息曝光前，昆凌身形依然纖瘦，沒有半點肥腫，完全讓人絲毫看不出有懷孕的徵狀。日前於公布喜訊後首度露面，身穿藍色鬆身套裝，也只見腹部微隆，身型未見臃腫。想知道昆凌維持身形和少女肌的秘訣就快來看看！



昆凌以一身寬鬆套裝遮掩孕肚。（圖：翻攝自微博）

保養切忌忽略雙手及頸部

一般的護膚保養程序，女生們都耳熟能詳，但很多時只記得擦臉部，忽略了頸部、手部等也會暴露年齡秘密。年紀輕輕的昆凌曾說，「擁有了幸運，要夠努力才配得上這幸運！」，所以她做護膚程序時也會貫徹這份精神，把精華及乳液帶到頸部；敷面膜時也會把包裝袋裡的精華液塗抹在頸，有時連手肘也不放過都會敷面膜，讓每吋肌膚得到充份的滋潤，不讓細紋有冒頭的可能。連洗澡時也會滴幾滴美容油進去浴缸，舒緩身心的同時也達到滋養肌膚效果。

奉行Less is More 按摩穴道消水腫

昆凌在護膚方面奉行「LESS IS MORE」，即是奉行極簡主義，她認為與其不斷嘗試新產品，倒不如挑選成分好、品質好的產品。一旦選對合用的護膚品就會持續使用，而「保濕」和「基礎」的產品都是她化妝枱上的的必備產品。

剛出道的年輕昆凌，臉上還有嬰兒肥。為了瘦臉，昆凌每天早上會以滾輪按摩腮邊近耳朵的穴道和眼周，加強淋巴和血液通暢，消去臉部的水腫。

多喝水及以高纖食物為主食 盡量六點前完食

昆凌不管在擔任《我愛黑澀會》、《美少女時代》的固定班底，還是升格為「天王嫂」都維持著45公斤的身材，甚至曾在訪問中提到懷孕時反而瘦了兩三公斤，相信與她自律的飲食習慣大有關係。昆凌平時會多喝開水，進食高纖食物如紅豆、奇亞籽、燕麥與蔬菜；低熱量的烚雞肉；低膽固醇的魚肉與海鮮等，不單可以補充身體所需的營養，又可促進消化及腸道蠕動，讓身體代謝更順暢。而且她會盡量在晚上六點前食完晚飯，讓晚飯有足夠時間消化才入睡。

每天堅持運動 既可塑造身型及維持夫妻關係

最後昆凌強調自己每天都會堅持運動至少一小時，從她在社交平台分享做運動的照片，不難看出運動已成為生活的一部分，不論是跑步、籃球、羽毛球、游泳等有氧運動，或者是能塑形的核心訓練，還是可以加強肌耐力的拳擊訓練，昆凌以多樣化的運動來全面維持身材曲線。

她曾表示運動可以促進夫妻間的感情，因為人生總會有低潮的時候，不過她不會經常問對方「還好嗎？」而是選擇默默陪伴，「可以跟他一起去運動，讓運動後的腦內啡使人自然開心起來！」難怪周杰倫由情場浪子，變成演藝圈最佳老公，更向妻子告白：「謝謝你讓我們的家庭充滿了幸福。」