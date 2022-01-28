農曆新年｜3招急救賀年疲倦肌　3大護膚法則解決暗啞水腫黑眼圈

農曆新年快到，緊接著就是元宵佳節及情人節，雖然今年繼續因應疫情而未能出外狂歡慶祝，但一連三日的公眾假期，加上不少人會自製長假期，務求「請一放六」。假期放縱捱夜、暴飲暴食、作息不定時等都會令皮膚狀況變差，臉色暗啞、缺水、黑眼圈、暗瘡、粉刺統統浮現！不想假期過後樣子變得憔悴，「年初四」的樣子示人，立即看看如何為肌膚急救保養，以靚樣迎接新一年！



皮膚救急：選用保濕力較強的護膚品可急救肌膚同時修復細胞。（vcg）

急救第一原則：溫和清潔

假期的妝容一般都會較平常濃，而且帶妝的時間會更長，化妝品在臉上停留時間可能超過十小時，加上睡眠不足，肌膚會累積不少殘留物及污垢。除了要切記，不管多疲倦都要完成卸妝外，也要為肌膚進行溫和的深層清潔。雖然暫時未能到美容院，但仍可以利用家用美容儀軟化角質及煥膚，回復肌膚的細緻質感。

使用家用的美容儀，可軟化角質及煥膚，回復肌膚的細緻質感。（Jselect）

急救第二原則：保濕

不論任何年紀，捱夜都會令皮膚變得乾澀和黯淡無光澤，加上日間可能飲用咖啡提神，當中的啡咖啡具利尿作用，會促進腎臟排出水份，令肌膚乾上加乾。捱夜過後需要使用較平常滋潤的護膚品，如果肌膚處於極敏感狀態，可以先以含玻尿酸、神經醯胺的低敏化妝水，浸透壓縮面膜紙。相比市面有售的面膜，自製的溫和保濕面膜更適合敏感而乾燥的肌膚。

相比市面有售的面膜，自製的溫和保濕面膜更適合敏感而乾燥的肌膚。(wongtsuiyu@IG)

及後可以在特別乾燥的地方搽上高濃度的保濕安瓶，替代日常使用的精華液，讓肌膚在短時間內快速吸收滋潤成份，恢復光澤。不過要注意，護膚品如果太滋潤可能會反效果，導致暗瘡或皮膚敏感。

安瓶可替代日常使用的精華液，讓肌膚在短時間內快速吸收滋潤成份。(GETTY IMAGES)

急救第三原則：按摩

通宵狂歡過後，眼袋和黑眼圈必定藏不住！用眼過度會讓眼周變得缺水及乾燥，而中醫認為腎藏精，肝藏血，精血可以互生，另肝開竅於目，所以眼睛問題多與肝腎有關，除了可以飲用黑豆杜仲南棗茶幫助補腎利水外，還可以進行按摩。只需將眼部精華或眼霜點於眼周後，再用指腹順時鐘按摩提拉，從眼頭滑動到眼尾太陽穴做停留按壓，簡單5分鐘則可增進血液循環，同時消除眼睛疲累。