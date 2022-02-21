暖風機｜長開一日手腳乾燥痕癢？改變２個沖涼習慣即可不藥而癒！

受強烈冬季季候風影響，香港天氣連續數天嚴寒有雨。今日（21日）早上，天文台更錄得入冬以來最低紀錄的攝氏7.5度，即使日出後天氣仍然嚴寒，大帽山更進一步跌至0.2度。天氣持續寒冷，暖風機自然成為不少人必備的禦寒物品，但皮膚乾燥、喉嚨乾癢，眼睛乾澀，甚至鼻腔出血等問題接踵而來，想保暖又保濕，除了塗潤膚膏外，原來只要注意洗澡的兩個習慣，即可擺脫乾痕肌！



今日（21日）凌晨，大帽山氣溫徘徊在2至5度之間。（陳永武攝）

香港家居普遍沒有安裝暖氣，加上窗戶一般都是單層結構，所以在室內時體感溫度總是特別低，因此暖爐、發熱暖毯、暖風機、浴室寶等等，就成為電器鋪冬季的銷售冠軍。不過用家就總會體會過早上醒來皮膚變得粗糙，甚至會有脫屑及龜裂網狀紅斑的情況；部分敏感人士更會因為睡覺時小腿痕癢，而整晚都沒睡好。

暖爐、發熱暖毯、暖風機、浴室寶等等，就成為電器鋪冬季的銷售冠軍。（資料圖片）

水溫不能超過40度

天氣寒冷會令人極貪戀洗熱水澡所帶來的舒適和幸福感，但是用過熱的水洗澡，會把皮膚表面的保護膜洗去，便會開始出現保濕度不夠、乾癢的情況，水溫在36至40℃之間就可以，而且要由腳開始洗，如果一下子由上半身開始洗澡，突如期來的溫度變化會令心臟承受過大的負荷，容易誘發心血管疾病。另外，沖澡的時間盡量在10分鐘以內，而浸浴也不宜超過15分鐘，以免皮膚保護膜被洗去。

水溫過熱或沐浴時間太長，會刺激皮膚，同時沖走皮膚的油分，皮膚會越來越乾燥。（圖片：Shutterstock）

預防乾痕 最好洗澡後立即擦保濕

要預防使用暖風機後出現乾痕的情況，最好是為肌膚補充水份，特別是洗澡過後，皮膚還有一點水汽時，馬上塗抹保濕品效果最好。然而很多人只是補充潤膚乳液或潤膚膏，卻忽略了水油平衡的重要性，因為皮膚痕癢其實不只缺水也缺油脂，只擦一項就只能達到一半效果，不能鎖住水份。所以如果只是擦乳液，皮膚還是很乾燥，一定要再補充像BB油、杏仁油或甘油的純油產品。

凡士林貞當成潤膚霜使用。(vasibaby.adv@Instagram)

多喝水補充水份

正常的溫度和環境下，我們每天會蒸發約一公升的水分，當中有約700毫升會從身體表面蒸發，其餘約300毫升會從呼吸道蒸發。使用暖風機時，因為暖氣會帶走空氣中的水分，高溫會加速水分的蒸發，皮膚缺乏水分就會更顯乾燥，因此使用暖風機的日子要比平常多喝更多水分或同時使用放濕機，將濕度控制在50％以上。一旦皮膚發癢，可以用拍打代替搔抓，避免抓破皮，造成傷口感染。

喝水太少：Eden Fromberg醫生直言女性高潮時的肌肉運動，需要水份作誘導。因此當我們缺水時，可能會無法達致性高潮。（《繼承者們》劇照）