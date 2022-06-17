美容療程優惠｜精選多項美顏排毒按摩療程 養顏瘦面去水腫必試

梅雨季已至，濕氣重令人經常感到易睏、疲勞又水腫，加上天氣炎熱，日日戴住口罩焗到皮膚敏感點算好？小編特此整理了多個美顏、排毒、按摩療程，想養顏、瘦面、去水腫的靚靚必試！部分療程更有限時優惠，馬上把握機會去重拾美肌啦！



皮膚出現多種問題點算好? (圖片: FreePik)

【美容按摩療程優惠】養顏美肌療程推薦

平日工作經常對著電腦螢幕，眼晴疲累、皮膚乾燥又暗啞，Le Blanche 的細胞排毒療程就可為皮膚重新充電。治療師會先運用 AI 皮膚檢測分析儀，為客人全面分析面部皮膚問題；再針對客人的肌膚狀況，量身定制最適合客人膚質的精華液配方。客人更可按照自身喜好和需要，選擇以人手、儀器或晶石進行面部按摩；三種方式分別具備不同功效。

客人更可按照自身喜好和需要，選擇以人手、儀器或晶石進行面部按摩 (圖片: 醫師Easy)

人手：刺激面部穴位，有助淋巴排毒



儀器：促進血液和淋巴循環、分解並減少堆積的脂肪、促進荷爾蒙正常分泌、刺激骨膠原蛋白收縮和再生；提拉肌膚之外，更有顯著的抗衰老效果



晶石：深層喚醒肌膚，從而促進新陳代謝和肌膚的微循環，且能徹底清除平日肌膚所累積的疲累，有效改善面色泛黃等問題



由即日起至2022年6月30日，Le Blanche 更推出限時激減美容療程，包括Le Blanche Glamour Face Treatment和醫學級皮秒還原淨肌療程，優惠價低至$800起。

Le Blanche Glamour Face Treatment ($800)：採用獨特的人手面部護理手法，令面部及眼部能迅速吸收精華，美肌之餘又能放鬆身心。



醫學級皮秒還原淨肌療程 ($1,288)：採用Pico Alpha 755韓式蜂巢皮秒技術，集中能量照射皮下組織，收緊皮膚鬆弛，填平面部凹陷，一步實現祛皺，除疤、緊膚、提升，重拾年輕。



戴得多口罩經常出現石頭瘡、暗瘡、敏感、泛紅，就算用再好、再名貴的護膚品、做足保濕，皮膚都依然乾燥？可以嘗試JC Beauty的皇牌療程「加強版+膚質轉向儀」，從皮膚問題根源，直達細胞解決、修復皮膚內外問題，並能打通細胞吸收力，能有效將膚質逆轉成健康的中性皮膚，為經常生暗瘡、暗粒、長期乾燥不吸收及敏感皮膚進行急救！

【美容按摩療程優惠】瘦面提拉療程推薦

要有效去紋、改善雙下巴和皮膚鬆弛問題，不少人會選擇進行Hifu療程 (圖片: FreePik)

隨著年齡日漸增長，肌膚開始出現細紋、鬆弛等狀況。要有效去紋、改善雙下巴和皮膚鬆弛問題，不少人會選擇進行Hifu療程，但這類高能量療程有一定風險，建議要選擇信譽良好的美容院，避免適得其反。Hayden beauty 推出的「Uffit Hifu 300發+ Rose V Line 5000線 (做面+眼+頸)」利用非入侵性治療對抗衰老，達至強效提拉效果，同時刺激膠原再生和減少幼紋，有效塑造立體緊緻輪廓。

除了Hifu療程，亦可選擇近年興起的創新美容技術「SD精雕膠原槍」。Dear Beauty 的「SD精雕膠原槍」透過優化聚焦超聲波貫穿技術，均勻導入能量至筋膜層、真皮層及表皮層，大大改善皮膚各個層面的張力，有效改善肌膚鬆弛，使皮膚回復持久飽滿。

【美容按摩療程優惠】排毒按摩療程推薦

按摩療程推薦 (圖片: FreePik)

Le Blanche 提供一站式多元化服務，除了量身定制的美容護理之外，亦提供保健養生的按摩療程。店內最具特色的「鮮薑球驅寒去濕療程」則最適合香港潮濕的天氣。按摩師會先以精油按摩按摩腹部，再以每日自家製的鮮薑球作熱敷，為身體去濕、排毒，更能改善經常困擾香港女性的手腳冰冷、宮寒和經痛問題。

由即日起至2022年6月30日，Le Blanche 更推出額外5項限時優惠按摩療程，優惠價低至$290起。

穴位反射排毒按摩 ($290)：調節人體的免疫機能、舒經活血



香薰淋巴排毒按摩 ($290)：排走身體毒素及代謝物、改善水腫、疼痛問題



法式香薰舒壓按摩 ($290)：減壓、消除肌肉疲勞



古法泰式草球按摩 ($440)：舒緩肩酸背痛、驅走壓力、消除疲勞



天然火山熱石身體舒壓按摩 ($440)：改善四肢冰冷、促進排毒及淋巴系統循環



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