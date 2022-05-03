護膚｜夏天長期戴口罩毛孔變粗大？1個月收細毛孔重拾白滑美肌
撰文：醫美Easy
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除了先天油脂分泌旺盛，天氣炎熱加上長期佩戴口罩，都會令兩頰毛孔變得粗大。加上皮膚缺水、老化、經常擠壓暗瘡等，都會造成不同類型的毛孔粗大，令膚色看來暗淡無光，更易顯老。解決毛孔粗大要對症下藥，要知道自己屬哪一類型的毛孔粗大嗎？只要用對護膚方法，就有助收緊毛孔，最快一個月就可以見到成效，重拾白滑美肌。
每人的皮膚狀態各異，導致毛孔粗大的原因亦各有不同，有人因為皮膚油脂分泌過分旺盛、有人因為經常擠壓黑頭暗瘡、有人因為年紀增長而導致毛孔愈來愈大。日積月累下來毛孔粗大情況，有機會愈來越嚴重。
油脂型毛孔粗大最常見
這種毛孔粗大是最常見，特別是疫情關係需要長時間戴口罩，導致出油過多所致。出油及毛孔粗大的位置可以在T字位或戴口罩的U字位，通常毛孔粗大的位置都會出油特別旺盛，黑頭粉刺都會較明顯，同時因為油脂、粉刺和暗瘡全部堆在毛孔裡，因而推擠周邊組織，導致毛孔被撐大。
雖然這種毛孔粗大問題十分惱人，但其實也可透過護膚改善，只要注意平衡油脂分泌，勤加清潔毛孔污垢；有需要可以輔加溫和的去角質產品，潔面後使用能同時保濕及控油的護膚品，慢慢就會令皮膚變得平滑幼嫩。
乾燥缺水型毛孔粗大易泛紅
不止因為有過多油脂會導致毛孔粗大，當肌膚過於乾燥缺水時，毛孔都會因為角質層變薄及缺乏膠原蛋白作支撐，而令毛孔變得明顯及容易泛紅。
這種肌膚因為乾燥而容易脫皮泛紅，如果遇到緊急狀況需要上妝，則可嘗試保鮮紙油敷法，為肌膚補充水份。方法好簡單，只需在洗澡後趁著毛孔打開時，使用保濕噴霧噴濕全臉，然後使用數滴護膚油按摩全臉，最後用保鮮紙或矽膠面膜覆蓋全臉（嘴巴及鼻孔要預留呼吸位置）15分鐘即可。
衰老型毛孔粗大缺乏彈性
年紀增長是無可避免的事情，不過隨著年紀漸長皮膚水分會慢慢流失，皮膚組織鬆弛，也會造成毛孔被撐大。因為這種毛孔粗大是由內在原因所致，所以最好還是從內在補充膠原蛋白，以為肌膚提供支撐。
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