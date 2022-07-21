62歲鍾楚紅不捨鎅木廠清拆　堅拒醫美療程全靠凍齡5招自然老去

62歲的鍾楚紅（紅姑）自1979年參加《香港小姐》入行以來，憑著出眾的氣質和美貌，成為影視紅人。即使紅姑在1994年正式息影後，一舉一動仍然備受關注。向來關心環保議題的紅姑，近日就得知位於新界東北發展區內、逾70年歷史的馬草壟志記鎅木廠面臨收地清拆，特意到去木廠打氣和了解情況。早已「登六」的紅姑不但因為關心社會備受網民讚賞，更因多年美貌不變引起熱議！



紅姑向來關注保育問題。（受訪者來相）

紅姑覺得志記因為政府的發展計劃而被清拆，是將地球資源浪費掉，因為志記內部就像一個木工博物館，而廠內的原木材料更是從多個森林而來。紅姑更認為「木工老師傅根本是香港非物質文化遺產，好多市民過去支持同買木，但為何政府毫不珍惜？」紅姑更呼籲想去買木的朋友，要把握機會。

鍾楚紅於1979年參選香港小姐並獲得第四名，後來鍾楚紅踏足影壇出演多部膾炙人口的作品包括《男與女》、《秋天的童話》、《縱橫四海》等，成為炙手可熱的影壇花旦，其獨有的氣質韻味以及驚艷美貌被封「東方瑪麗蓮夢露」。

+ 3

紅姑認為保持心境開朗亦很重要，一直追求自然美的她，堅持不靠醫美讓青春常駐，選擇自然地老去，她曾表示：「人人總是要老的，認清這一點，繼續找尋生活中的樂趣也是一種幸福。」

+ 6

重溫紅姑不同時期美態：

