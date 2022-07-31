【零風險微整形全攻略】素人實測「小顏女神」！秒變V面高鼻樑

女生對美的追求無窮無盡，為了得到緊緻V面和高挺鼻樑，很多人都願意忍痛花大錢，嘗試打針、埋線等「微整形」項目；但新聞上經常會出現有關這類入侵性美容的醫療事故，一旦出事後果不堪設想！想安全、零創傷地變美，不妨到菅式美容嘗試一下擁有超過三十年歷史的韓國傳統徒手矯形技術，無痛無腫就可以扶正面部輪廓。小編今次特意邀請了Model Karena來做實測，看看療程是否真的一次見效。

新聞上經常出現入侵性美容的醫療事故，「微整形」 背後潛藏的風險十分大！（醫美Easy 製圖）

打針、埋線需要修復期 效果不夠持久自然！

曾經嘗試「微整形」的Karena表示，自己現時比較抗拒入侵性美容療程，因為對針劑或埋線的信心都不大。她坦言，早前注射過肉毒桿菌素，奈何持久期卻只得半年，隨著時間會有不同程度的反彈，亦不如預計的效果般理想。至於埋線方面，一來是感覺痛楚，臉上會有小傷口，起碼需要數天時間消腫；二來每次的療效亦不保證相同，更有機會變「膠面」；所以對此有些卻步。

菅式美容的骨氣師首先幫Karena仔細分析面型輪廓問題，發覺她有少許「包包面」，加上左右兩邊面不對稱、顴骨位置過於突出，甚至外擴；而且下顎骨角比較發達，看起來五官不夠集中，同時顯得臉寬。然後骨氣師就會沿著面骨位置畫線，再進一步量度和評估。

零風險無創傷「小顏女神」療程 徒手矯形快速瘦面

療程開始，治療師會先透過純天然、物理性的韓國傳統的徒手矯形技術，對Karena的面部進行骨骼矯正，深層刺激骨骼和肌肉；有助促進血液循環和收窄骨縫，扶正面骨原本位置，可達到有如「整形」般的效果，能夠即時瘦面、收窄鼻翼和提升鼻樑。更能逐步改善大細面、高低顴骨、下巴歪等問題；而過程是無痛、無腫、無創傷，亦不帶任何副作用。

治療師會以韓國傳統的徒手矯形技術，幫Karena深層刺激骨骼和肌肉，就可以達到有如「整形」般的即時瘦面效果。（醫美Easy 製圖）

配合專利儀器 安全有效重塑輪廓

接著，骨氣師就會採用結合「電波拉提」和「聚焦超聲刀」兩種最強效逆齡科技的 New Doublo 幫助，儀器可穿透五層肌膚組織，進行大幅度收緊，將積存的毒素排出，改善浮腫及皮膚鬆弛問題。不但緊緻面部線條，亦可提升立體感、重塑五官輪廓。

集合兩種最強效逆齡科技的「 New Doublo」。（醫美Easy 製圖）

加上全港獨家、專為配合Korugi骨気療法而研發的「韓式專利4D線」，通過專利9mm治療機頭，密集性覆蓋肌膚；讓隱形能量線能夠慢慢滲入，從而刺激最底層膠原，令到膠原蛋白增生，使肌膚重獲彈性。更能夠針對性減淡皮情紋、法令紋和頸紋，同時有即時提拉效果，收緊筋膜層，收窄鼻翼兩側，令整體鼻型更立體筆直，一次就能打造「終極小顏」。

「韓式KF HIFU無創埋線」不但可減淡細紋，同時可刺激膠原蛋白增生，達到緊提拉提效果。（醫美Easy 製圖）

素人分享實測真實感受！看得見的即時改變

當Karena完成一邊面時，照鏡時不禁大讚「小顏女神」的療程效果誇張。她表示，從未想像過會有如此明顯的即時分別，不單顴骨位置變得順滑，而且蘋果肌、下巴輪廓也有提升；另外，眼袋亦有改善，看起來就更加精神飽滿。正正因為過程是完全零創傷，而且比起打針、埋線的效果更自然，好像平時做完Facial一樣，輕輕鬆鬆就能變漂亮！

其實想瘦面、矯正臉型和鼻型，真的不必靠打針、埋線等入侵性「微整形」！菅式美容的「小顏女神」療程以半永久無創方式矯正面型、重塑輪廓，Karena雖然只進行一次療程，即時效果也十分明顯，加上無需恢復期；如果有興趣的人士，真的要快點去Kan’s Beauty試一試！

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