距離情人節還不到兩星期，各位女士們還在煩惱送什麼給男友嗎？相信大家希望找到既性價比高，而且又能讓男友收到後讚不絕口的禮物，不過不用擔心了！因為01 網購有着各種各樣的生活潮流產品，為了針對男士們的喜好，小編為大家精心挑選了高質又實用的情人節禮物，價錢低至$100起，產品包括有背包、錢包、耳機等等應有盡有，總有一款合您摯愛的心意！



男朋友情人節實用禮物推薦：背包/電腦套

背包可說是男生日常經常會用到的物品，而選擇一個多功能的背包可以陪伴他上山下海，甚至上班使用也十分方便。

Nordace 多功能防水背囊$720

Nordace多功能防水背囊是你旅行及日常出門的最佳伴侶！防水布料的設計無懼變幻天氣，背囊口能作90度打開，方便使用。14公升容量非常適合外出旅行露營，以及日常出門所需，背囊隱藏暗隔方便收藏銀包或貴重物品，同時亦設有行李箱索帶，便於把背囊放在行李箱上推拉，往來機場更加輕鬆。



SLIM LAPTOP SLEEVE 16" - 防水手提電腦套 (Black) $231

防水手提電腦套以超薄設計方便外攜使用，並有護角功能防止筆記本受撞。

尺寸：38.5cm x 27cm x 2cm



【預購】Peak-Design 專業攝影背包背囊 四色 $2399

Peak-Design 專業攝影背包背囊搭配三個加厚提手 ，方便從頂部或側面提起，肩帶可通過軸點轉動，提高舒適度，升級後的 MagLatch 鎖扣外觀更時尚，結構更符合人體工學，開合更快捷。外部拉鍊UltraZip使用耐磨性縫線縫製，使拉鍊更加持久耐用。隔層可容納15英寸手提電腦，深度可根據電腦大小調節，易取放，同時附有平板和文件隔層（預購品預計7-10日內發貨）



KORIN ClickPack-X 多功能防盜背包 $978

ClickPack X多功能防盜背包，出行變得更加簡單便捷，具有三重防盜設計，讓小偷無從入手！ 聚酯纖維材質，耐磨防水， 堅韌度比碳纖維高兩倍，小刀也刮不開。背包頂部設有TSA海關鎖，可以自行設置密碼進行鎖定。 更配備了專利伸縮防盜鏈和YKK防盜專利拉鍊，可抗切割，防止背包在不留神的時候被人順手牽羊。



男朋友情人節實用禮物推薦：錢包／卡包

錢包是貼身的貴重物品，當男友看到你贈送的錢包就會自不然想甜蜜地想起您。而一個實用的錢包除了可以收納多張卡片、零錢、材質更需要耐用以及美觀，例如皮革甚至金屬等，現時亦有不少設計更有防盜功能，防止被偷取個人資料，用得安全又放心。

[NIID] SLIDE半自動防盜卡片盒 $299

NIID SLIDE半自動防盜卡片盒的RFID防盜卡槽，避免被其他人竊取個人資料，最多可收納5張卡並可自動彈出快速取出咭片，超輕巧設計以鋁金屬材料製造，輕便攜帶而且十分耐用。



[NIID] SLIDE Mini Leather Wallet - 防盜皮革錢包/卡包 $499

錢包採用純素皮革，與真皮的外觀以及觸感比較相似，而且皮質拉力好，不易斷裂，也具備較好的耐磨性能，亦有抗菌、防霉、防蛀的功能。3折式錢包可放約15張鈔票以及收納5-8張卡，並設有RFID防盜卡槽，避免被其他人竊取個人資料。



男朋友情人節實用禮物推薦：手錶

手錶不僅是用來報時，更是時尚配搭的必備單品、運動檢測以及消息提醒等多功能的裝置，全方位照顧人們生活需要，所以亦是情人節禮物的推薦名單之上。AWEI多功能智能手錶具備全觸摸屏、運動檢測，心率監測等等功能，不論是日常生活，還是運動旅行穿戴都是十分實用。

AWEI用維 H9 多功能智能手錶 $398

AWEI用維 H9 多功能智能手錶設有1.32英吋TFT 360*無360 IPS高‮辨分‬率‮示顯‬屏，在強光下可以清晰可見活動數據以及時間。手錶亦有多種運動模式以及24小‮動時‬態‮率心‬監測，可以全面了解運動步數、距離以及卡路里資料，並有IP67級‮防真‬水的功能，適合經常進行戶外運動的人士。‬‬‬‬‬



AWEI用維 H10 多功能智能手錶 $260

AWEI用維 H10 多功能智能手錶設1.69英吋全觸摸屏，240*280高辨率彩色顯示屏，全觸控操作並抬手亮屏，易於操作同時可以看清楚錶面的資料。手錶特有mAh聚合物電池，超長續航可長達168小時，使用時沒有電量的顧慮。



男朋友情人節實用禮物推薦：咖啡機

如果你的男友是咖啡控，就可以考慮以咖啡機作為情人節的禮物。Petrus的意式半自動咖啡機造型復古之餘，內置多種專業咖啡機的設置，例如電子控溫技術，奶泡系統等等，還原專業咖啡師的純熟手藝。

【預購】Petrus-PE3320-意式半自動咖啡機 入門級 $749

Petrus-PE3320-意式半自動咖啡機復古的外觀設計能點綴空間的品味之餘，在實用方面具備電子控溫技術，恆溫萃取，保證92度黃金萃取溫度，咖啡更加香醇，20bar壓力泵，可以充分萃取出豐富的油脂，加上強勁奶泡系統，花式咖啡隨意做。（預購品預計7-10日內發貨）



【預購】 [Petrus] PE2190 意式半自動咖啡機 (進階級) $1048

PE2190 意式半自動咖啡機20bar壓力泵，可以充分萃取出豐富的油脂。同時機內置有雙頭PID溫控器，溫控壓力可以精確顯示，同時20bar壓力泵，蒸汽瞬間穿透咖啡粉，可以充分萃取出豐富的油脂，而且一次可以分別製作1至2杯意式濃縮咖啡，可以同時與摯愛享用。（預購品預計7-10日內發貨）



男朋友情人節實用禮物推薦：耳機

要有優質視聽的娛樂，一對優質的耳機就絕不可缺少，AWEI用維藍牙耳機在音質，價格以及佩戴觸感都有不錯的表現，無線藍牙的設計在家工作/上課、外出跑步、行山、駕車都可以使用，輕量化機身設計長時間佩戴都舒適。

AWEI用維-TA8輕觸式降噪防水真無線藍牙耳機 $220

AWEI用維藍牙耳機藍牙V5.2兼容iOS及Android設備，輕量化機身設計，產品凈重只有18g, 長時間佩戴都舒適，240mAh高品質鋰聚合物電池，待機時間為240小時，播放時間長達7小時。



AWEI用維-A886BL輕觸式氣傳導藍牙耳機

AWEI用維-A886BL輕觸式氣傳導藍牙耳機為新一代不入耳式無線耳機，以氣傳導方式，通過臉部骨骼傳遞聲音，不堵耳設計家工作/上課、外出跑步、行山、駕車、瑜伽之選，可提高戶外運動的安全性。240mAh高品質鋰聚合物電池，待機時間為240小時，播放時間長達7小時。



男朋友情人節實用禮物推薦：Switch 配件/充電器

不管年紀多大，玩遊戲是男孩子永遠最愛的興趣，作為女友適時也要體貼一下，Switch的配件例如充電器以及音頻藍牙轉換器就可以讓他的遊戲體驗更愉快，如果還未入手的話，可以考慮連遊戲機一同送贈。

DOBE Switch手掣分拆式四座充電器 $100

分拆式四座充電器可同時為4個switch joycon充電，有LED指示燈，充電進度一目瞭然。可分拆成手柄使用，一路打機一路充電，迷你便攜設計，無論在家定外出都方便使用。



Vinnic VXLab 合作企劃: 龍發．松栢聯合出品 "Thunder Boi" Magsafe 15W 磁吸式 行動電源 (黑色) $319

VXLab 是松栢集團旗下，Vinnic Power全新的產品線。VXLab 這名字之中的Lab，就是我們這個實驗企劃中的核心概念；大膽假設．小心求證，以實驗的心態，透過與不同的潮流品牌、藝術家及插畫師等等的單位聯乘；以大膽及濃烈的玩味性設計，令我們每日都會使用、日常的產品，以全新姿態在大眾眼下重新呈現，也令用家在沉悶的生活中展現出會心微笑。。



Vinnic TRIVOR PLUS 3-in-1 摺疊式 旅行無線充電座 $338

Vinnic TRIVOR PLUS 3-in-1 摺疊式 旅行無線充電座支援iPhone12/13/14系列，可摺疊的設計方便旅行時輕鬆攜帶．

男朋友情人節實用禮物推薦：行李袋

現時各國政府以及本地均寬鬆了入境的政策，不少人早已提起行李袋到不同地方外遊。行李袋最重要是足夠堅硬以及便攜，送一個給男友時不要忘了也給一個自己，假期時就可以一人一個甜甜蜜蜜帶着去旅行。

[Nordace] Siena Weekender Duffel Bag - 行李袋 (黑) $889

Nordace行李袋以防潑水面料製成，可放下衣服、鞋子、相機、手提電腦等等旅行物品，設有NORDACE CONNECT -USE充電頭，配備micro USB、Lightning及type C充電線，具多個隔層，可整齊收納不同物品。

