減肥｜比較3大溶脂方法　新技術ONDA冷頻溶脂見效快、舒適安全

隨著科技進步，減肥方法再不局限於持續節食或重複運動，「溶脂」的冒起更是一眾受局部肥胖困擾女士的福音。然而，市面上有各式各樣的溶脂療程，想「躺著瘦」到底應如何入手？以下會為大家介紹和比較熱門的溶脂技術，包括隔空溶脂、冷凍溶脂、ONDA冷頻溶脂；更會拆解三者的原理、功效、覆蓋部位的分別，選擇正確溶脂療程才可輕鬆有效塑造完美體態！



溶脂點揀最好？ ONDA冷頻溶脂 vs 隔空溶脂 vs 冷凍溶脂

1.技術

Coolwaves是ONDA冷頻溶脂的專利技術，榮獲兩大歐盟醫學級認證，為全球唯一冷頻溶脂科技，可將80%的Coolwaves微波能量選擇性滲透到脂肪層，被脂肪細胞所吸收。相比隔空溶脂只能傳遞20%能量到脂肪細胞，冷頻溶脂能量輸出更大、更深入有效。此外，ONDA冷頻溶脂的智能槓桿手柄獨有冷卻裝置系統，使停留於皮膚表面上的能量減至20％，大大避免會造成的灼傷灼熱感覺，這點比隔空溶脂會將大部份能量停留在表皮層、冷凍溶脂帶來的冷感更為舒適。

Coolwaves是ONDA的專利技術，可將80%的Coolwaves微波能量選擇性滲透到脂肪層。（圖片：JC Beauty）

2.覆蓋部位

比起隔空溶脂、冷凍溶脂只能覆蓋大範圍的部位，如腹部、腰部、四肢，以著名的英國BTL VANQUISH 隔空溶脂為例，儀器僅可以270度弧形大探頭進行大範圍的身體部位溶脂，而ONDA冷頻溶脂的智能槓桿手柄更能緊貼皮膚表面，特別是非常難減的「鬼鼠肉」，亦可改善包括雙下巴、蜂窩組織（俗稱橙皮紋）等細微部位，同時使膠原纖維收縮，膠原蛋白增生及緊緻真皮層。

3.效果速度

冷頻溶脂療程次數間隔亦較為輕鬆、有彈性，平均2至3星期一次，每次最少10分鐘，以脂滴式殺死脂肪細胞，持續燃燒、解體3星期，再經淋巴系統排出身體外，無須密集地進行療程。比起隔空溶脂以射頻熱能追蹤皮下脂肪，加熱並使脂肪細胞自然凋亡，平均要一星期一次，ONDA冷頻溶脂比其他品牌更快、更安全有效殺死脂肪細胞。

治療後的脂肪細胞會即時破裂，排出脂肪滴。（圖片：JC Beauty）

JC Beauty採用專業自研手法 收費透明特惠

ONDA冷頻溶脂不單見效快，而且性價比佳。JC Beauty自行研發出獨特手法，能夠令治療效果更快見效，治療時間比原廠多10分鐘，不惜成本務求為顧客提供最佳治療效果。

很多人未必知道，部分美容院只會提供一格（每格約一個iPhone尺寸）的價錢，要完成療程可能要以逐格計算形式收費，進行大範圍的身體部位如肚腩、大腿的位置，隨時需要4倍以上的價錢才能完成僅一次療程！

而JC Beauty收費則按部位計算，透明清晰，一個部位無論體積大小都是同一價錢，加上採取單次收費形式，絕無隱藏收費，亦不會硬銷套餐，靠口碑及效果說話，令顧客以最優惠、清晰的價錢享受最有效的服務。想輕鬆解決局部肥胖、橙皮紋部位，又對ONDA冷頻溶脂有興趣的話，可以Whatsapp查詢或到以下網頁了解更多詳情，重拾體態美！

JC Beauty

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