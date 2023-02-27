終於可同口罩說再見 長期戴易出暗瘡 中醫教4類暗瘡食療護理貼士

市民即將可與口罩說再見。消息指，政府將於明日（28日，星期二）宣布，最快本周三（3月1日）取消口罩令，包括室內和室外，市民均可毋須再佩戴；至於其他地方如乘搭公共交通、到醫院、院舍、學校等是否佩戴，交由市民自行決定，作為全球最後一個在公眾地方強制戴口罩的地區，不少人在口罩之下都隱藏了皮膚問題。



隨著踏入春季，天氣逐步回暖，連臉上的油脂分泌都變得茂盛起來。長期戴口罩對皮膚負擔不輕，尤其對於油性及敏感性皮膚來說，不適就更嚴重。不想待可以除下口罩見人時，「真面目」卻嚇到人，現在就要兼顧防疫和護膚！認識長期戴口罩對不同膚質人士造成的問題及相應的佩戴貼士。

戴口罩如何傷害皮膚？

戴口罩的時間太長，口罩會長期貼近皮膚，很容易造成滋生細菌、接觸性敏感，對大多數人包括油性、中性或乾性的皮膚都不會是好事，當中油性和敏感性皮膚人士所受的影響就尤其明顯。

可惜政府遲遲未有撤銷口罩令的打算，市民不戴又不行，可以如何做？以下看看長戴口罩對不同膚質的人分別帶來什麼影響，以及如何正確戴口罩減少皮膚問題！

佩戴口罩須注意兩點

首先，大家要留意皮膚有否對個別牌子的口罩質料過敏，例如：皮膚出現紅腫、瘙癢。如對某款口罩敏感，應選擇不同醫科口罩取代。

而部分患者則會把衛生巾或紙巾貼在口罩內部，大家也應注意會否影響口罩密合度，避免喪失防護力。

不少網民指因長期戴著口罩，令臉頰及嘴角生暗瘡。（資料圖片）

痤瘡主要分為４種 應對食療不同

中醫治療方法除了內服中藥，部分患者也會同時配合針灸治療。針灸具有扶正祛邪、疏通經絡和協和陰陽的功能。

1.肺經風熱



皮損以炎性丘疹、膿皰為主。症狀：顏面有細小紅色丘疹、黑頭或白頭粉刺，可能會伴隨癢痛或膿皰。

桑葉茶：（按圖）

2.胃腸濕熱



表現為顏面皮膚油膩、皮損為丘皰疹，有的呈結節膿皰，非常瘙癢。

赤小豆薏仁水：（按圖）

3.肝經鬱熱



以青年女性為多，多因工作學習緊張、生活無規律所致。平日性情多急躁，或婦女經期前後長瘡。痤瘡可見顏色泛紅，反復發作，但會隨月經週期而變化，同時伴有月經不調或痛經。

玫瑰花茶：（按圖）

4.肝經虛熱



以中年女性為多，症狀面色潮紅，丘疹色淡紅伴色素沉著，經後加劇。

海底椰佛手瓜豬展湯：（按圖）

以上食療不適合長期飲用，如情況持續請就診註冊中醫師。

日常護理

1. 清潔皮膚



每天早晚用溫水和溫和的潔膚產品清潔皮膚，避免使用刺激性的洗面奶或肥皂，以避免刺激皮膚。

2. 避免擠壓



不要用手指擠壓暗瘡，以免感染和引起疤痕。

3. 飲食健康



保持健康的飲食習慣，多攝取蔬菜、水果和全穀類食品，減少油脂和糖分的攝入。

4. 避免暴曬



避免長時間暴曬，以免引起皮膚發炎和加重暗瘡。

5. 使用保濕產品



使用含有水分和保濕成分的產品，如保濕乳液或凝膠，以保持皮膚濕潤。

6. 選擇合適的化妝品



選擇不刺激皮膚的化妝品，避免使用油脂含量高的化妝品。

7. 適當運動



適當運動可以促進新陳代謝，幫助身體排出毒素，有助於改善暗瘡狀況。

生暗瘡應飲涼茶嗎？

部分患者均會詢問自己屬於寒底或熱底，但臨床上多見寒熱夾雜，尤其孕婦、長期病患者、青少年等，故並不建議大家自行飲用涼茶，應先向註冊中醫師查詢。屢見不鮮的是，有部分患者因飲用涼茶後，反而令痤瘡情況更嚴重。