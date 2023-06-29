無痛刮痧 | 全港獨家金銅秒爆刮痧 限時優惠$188送撥筋開穴按摩

天氣潮濕加上經常涼冷氣，令本身因為生活節奏急促、工作壓力、休息時間不足、缺乏運動的都市人體內積聚更多濕氣，容易感到疲勞，而且一般按摩都未能完全消解。近年，不少人會選擇刮痧，但又擔心過程會帶來痛楚。Unique Beauty 首間引入韓國最新養生科技 《金銅秒爆刮痧》，過程無痛。01記者已經率先到店體驗，並為讀者帶來獨家優惠，新客戶首次體驗只需$188，更加送45分鐘撥筋開穴全身按摩。事不宜遲，立即帶大家拆解如何無痛刮痧！



體內積存毒素皮膚變差 定期排毒美肌養生

重金屬及毒素長期積存體內會令皮膚變差，皮膚的抵抗力亦會受影響，增加發炎的機會，嚴重甚至會對健康構成威脅，加重器官的負擔！因此培養刮痧習慣，定期排毒非常重要。除了可以幫助身體放鬆外，更有助維持健康，排走體內深層毒素！

金銅秒爆刮痧 率先體驗

「金銅秒爆刮痧」是Unique Beauty近日引入的韓國最新研發養生皇者技術，利用金銅的獨有特性，幫助身體更深層排出毒素及重金屬，這項技術更是全港獨家！記者率先體驗療程，店舖以日系風格裝修，光線柔和，環境舒適、而且私隱度高，按摩師亦非常貼心，絕對可以讓人好好放鬆！

整個療程分為三步，從熱療舒緩肌肉按摩，然後進行金銅儀器排痧，釋放體內毒素、濕氣，最後以撥筋開穴按摩作結。過程中會採用兩款治療頭，皆有極佳殺菌力及導熱能力，配合使用可促進血液循環、通經絡。療程更可針對不同部位作出重點改善。

STEP 1：金銅熱療按摩 極速舒缓身體疲勞

按摩師先利用金銅熱療按摩頭，由背部開始進行按摩，溫熱的感覺能即時紓緩肩頸肌肉疲勞，再為手臂和腳部按摩袪水腫，過程令人非常放鬆，同時亦可以令其後的刮痧過程更舒服、排毒效果更好。

功效：促進血液循環、驅寒袪濕，釋放體內毒素及多餘酸性積聚，極速舒缓疲勞

STEP ２：金銅熱療刮痧 零痛感排毒祛水腫

刮痧療程開始前，按摩師會先換上刮痧頭，然後塗上天然精油，針對身體瘀塞的地方重點進行刮痧。過程可以打散瘀塞經絡的結塊，將體內積存已久的重金屬及毒素排走。記者刮痧不消1分鐘已經大量出痧，肩頸更刮出「黑痧」！

提到刮痧，很多人以為過程會感到疼痛，但記者在體驗過程中不但沒有任何痛楚，而且背部的溫暖感覺更讓身體徹底放鬆，完全沉醉其中。雖然肩頸部分刮出不少紫紅色，甚至紫黑色的血點，但出痧很順暢，整個過程零痛感。

功效：無痛刮痧、打散瘀塞經絡的結塊、暢通經絡、速效排毒、祛水腫

STEP ３：撥筋開穴全身按摩 刺激穴道通淋巴

按摩師會先戴上手套，再於身體塗抹精油，以人手按壓穴道，會針對阻塞的經絡加強穴位刺激疏通淋巴。按摩師的專業手法和力度都相當到位，柔和有力的手法，令繃緊的肌肉得以放鬆。

功效：疏通淋巴經絡、放鬆肌肉、加快血液循環、袪水腫、排毒修身、促進新陳代謝

首次進行療程就能看到明顯效果，記者原本痠痛、僵硬的肩頸肌肉都得到紓緩，手腳感覺也變輕盈，回復活力！對於長期面對電腦、工作壓力大、身體受水腫問題困擾的人來說，這個療程絕對是一大福音！

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Unique Beauty「金銅秒爆刮痧」療程

試做價：$188／65分鐘（送45分鐘撥筋開穴全身按摩）

詳情及登記體驗：https://bit.ly/3XjthIj