有院子的家｜43歲金泰希凍齡美貌超驚豔　公開6招少女肌保養秘訣

懸疑韓劇《有院子的家》近期熱播，不少觀眾都激讚劇中兩大女主角—金泰希、林智妍的細膩演技。時隔三年，女神金泰希終於推出新作回歸；早前她出席新劇發表會，43歲的她作為兩孩之母，凍齡美貌依舊，身材纖瘦勻稱，保養得相當好，令人完全看不出真實年齡。一眾網民都驚嘆「與22年前出道時零差異」，一起來看看她的6招凍齡抗老秘訣吧！

《有院子的家》改編自同名驚悚小說，講述金泰希飾演的文珠蘭看似擁有完美家庭生活，但搬入豪宅後不時在院子聞到屍臭味而開始對醫生丈夫產生懷疑，令她性情大變，日常生活便陷入混亂之中。

懸疑韓劇《有院子的家》改編自同名驚悚小說，現正熱播。（圖片：ENA）

或許是迎來新作，作風低調的金泰希罕見在Instagram分享兩張近距離自拍照。相中的她身穿簡單白色上衣，淡妝配搭招牌長直髮；皮膚緊緻白滑，展現完美凍齡。

金泰希罕見在Instagram分享兩張近距離自拍照。（圖片：instagram@kimtaehee99）

曾讓天王Rain苦追一年？模範夫妻IG互動放閃

擁有「南韓第一天然美女」之稱的金泰希與天王級歌手Rain於2017年結婚，當時轟動整個演藝圈。兩人由開始交往到結婚都很低調，不過大家都知道他們的感情非常甜蜜，經常在IG上互動放閃，更被一眾網民稱作是「模範明星夫妻」。

Rain透露與金泰希在2011年拍攝廣告時相遇，在2013年相戀，4年後結婚。（圖片：instagram@rain_oppa）

＊Rain曾在節目中爆料：金泰希一開始對自己沒感覺，接連告白5次都被拒絕；最終用了1年時間，她才願意交往。＊



金泰希6招凍齡保養秘訣大公開

凍齡秘訣一：早晚不同護膚步驟

金泰希非常注重日常保養，連早晚的護膚步驟都會有分別。秉持著「less is more」保養原則的她，早上會使用質地比較輕盈的護膚品，維持保濕度之餘避免為肌膚帶來負擔肌膚。而晚上就會以滋潤的面霜作修復之用。

早：化妝水＞精華＞乳液＞眼霜



晚：卸妝＞清潔＞化妝水＞精華＞面霜＞眼霜



凍齡秘訣二：注重眼周保養

眼周皮膚特別脆弱，是反映老化的重要指標，亦最容易洩漏出女人年齡的秘密。金泰希表示每天在完成夜間保養後，會塗上眼霜搭配穴位按摩，不單可有效對抗黑眼圈，也能防止細紋和眼袋產生；同時可舒緩疲勞，讓雙眼更放鬆。

凍齡秘訣三：隨身必備3樣好物

金泰希屬於混合性肌膚，經常會在額頭、面頰及下巴生痘痘，所以必定會隨身攜帶暗瘡貼以備不時之需。此外，她還會攜帶護手霜及不同款式的潤唇膏、護唇油等產品，確保雙手及唇部時刻保持滋潤。

凍齡秘訣四：每天喝至少2公升水

金泰希透露自己每天至少會喝2公升水，不但可加快新陳代謝幫助排毒，更能讓肌膚保持水嫩透亮，由內到外展現好氣色。另外，她一星期會喝兩次無糖紅豆水，有助消水腫。

凍齡秘訣五：自製「抗老煎餅」

金泰希多年來堅持親自下廚，維持少油、少鹽的飲食習慣，維持良好體態及膚況。她曾在節目中公開美容養生秘訣，其中一樣就是自製「抗老煎餅」，主要食材為營養豐富的淮山（山藥）。淮山熱量低兼有抗衰老功效，而且含有多種纖維，可促進腸道蠕動和排便，有助瘦身排毒，不少減肥人士都會食用。

做法：

1. 先把淮山磨碎

2. 混合3-4匙麵粉，以少量鹽調味

3. 熱鍋倒油，將粉團搓成一片片煎熟即可



凍齡秘訣六：放假時讓肌膚好好休息

作為演員，拍攝期間需要經常化妝令肌膚負荷加重，因此金泰希在放假時也盡量不化妝，以素顏示人，讓肌膚得到充足休息。

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