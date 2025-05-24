職業特工隊8｜湯女郎Hayley Atwell身材勁火辣　保養美胸靠倒立？

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演新作《職業特工隊：最終清算》已經正式上映，不少粉絲期待激烈打鬥、上山下海的驚人特技之餘，還有身材火辣、美貌與智慧並重的女特工人選。擔任「湯女郎」的希莉艾維（Hayley Atwell）憑電影聲名大噪，擁有傲人D Cup上圍、完美比例的她勁吸睛，完全看不出已有43歲。到底她是如何維持身材？立即來看看她的運動餐單和美胸保養秘訣！

湯告魯斯前緋聞女友Hayley Atwell，向來以驕人上圍身材見稱，雪白雙峰吸引全場眼球與鏡頭！（視覺中國）

與Tom Cruise傳出戀情緋聞？

2020年拍攝電影期間，有傳聞新一代「湯女郎」Hayley Atwell與Tom Cruise擦出愛火，更被拍到「私下牽手」；不過雙方始終否認。Hayley Atwell更強調，湯告魯斯溫暖又風趣，就像是叔叔一樣，被網友笑稱被發「長輩卡」。

拍攝電影期間，有傳Hayley Atwell與Tom Cruise擦出愛火，不過雙方始終否認。（圖片：GettyImages）

3招維持身材秘訣大公開

秘訣一：素食主義＋均衡飲食

飲食方面，希莉艾維Hayley Atwell自8歲開始茹素，她會選擇健康食材滿足能量需求及維持身材。不但會以豆類、優格作為攝取植物性蛋白質和鈣的來源，更會通過攝取蘑菇、海帶和其他海藻來補充碘。此外，她非常著重飲食均衡，每天都要攝取不同色彩的食物，尤其是綠色蔬菜和莓果等，以獲得多樣化的營養。

秘訣二：嘗試不同類型運動項目

除了定期到健身房，Hayley Atwell時常利用拍戲的空檔時間做體能訓練，有助釋放工作壓力。休息時，她還喜歡不同的運動方式来保持身體健康和活力，包括：抱石、水上SUP瑜珈等。

抱石

抱石需要強大的身體素質和平衡技巧，可謂是極具挑戰性的運動；不僅能增強肌耐力，同時能提升專注力和決策能力。



（圖片：Instagram@wellhayley）

水上「SUP瑜珈」

在衝浪板上做瑜珈可以學習拿捏適當的施力點及平衡感，能深層訓練到全身肌群，尤其是腹部核心、臀腿線條。刺激好玩之餘，亦比一般瑜珈更燃脂；連LISA＠Blackpink、Gal Gadot也非常喜歡這項運動。



（圖片：Instagram@wellhayley）

秘訣三：皮拉提斯+倒立養成美胸

Hayley Atwell擁有傲人D Cup上圍，有時會給人體型龐大或笨重的感覺。透過持續的皮拉提斯練習（Pilates）改善身體平衡，針對胸部肌肉進行鍛煉，可以令其更加緊實，展現更好的曲線。

胸部會隨著年紀增長、地心引力等原因出現下垂。她為了保持完美胸型，更會進行倒立運動，長期練習下來可幫助促進胸部血液循環，保持堅挺。

Hayley Atwell靠皮拉提斯、倒立養成完美胸型。（圖片：Instagram@wellhayley）

▼盤點歷代「湯女郎」邊個最靚？▼

湯告魯斯與歷代「湯女郎」出席活動時合照。（圖片：GettyImages）