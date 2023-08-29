假面女郎｜「最美臉孔」Nana林珍娜擁九頭身長腿 靠5招練出馬甲線

Netflix最新韓劇《假面女郎》一上架即引起熱議，畫面尺度大、題材踩界之餘，劇情更是出人意表！其中整形後的「金貌美」找來Nana林珍娜飾演超吸睛，以女團After school出道的她，過去曾兩度獲選為「世界最美臉孔」，緊實無贅肉的線條配上完美九頭身比例，亦令不少女生羨慕；到底Nana私下有甚麼身材管理的秘訣？

擁有黃金比例身材

Nana林珍娜五官精緻，體重長年保持在48至50公斤之間，馬甲線超明顯；身高171cm的她，卻有109cm的逆天大長腿，被不少網友稱為「黃金比例身材」。

Nana林珍娜不但兩度獲選為「世界最美臉孔」，更擁有緊實線條及完美九頭身比例。（圖片：jin_a_nana@Instagram）

紋身背後竟有心酸原因？因媽媽一句話改變

Nana去年出席電影宣傳時，手臂和雙腿都佈滿紋身；她坦言紋身是個人選擇，並不是受角色影響；因有段時期比較負面，紋身成為唯一能消解情緒的方式。但隨著心理狀態逐漸好轉，媽媽也表示「想再次看到女兒乾淨的身體」，所以她決定進行激光療程消除紋身。

Nana表示有段時期比較負面，紋身成為唯一能消解情緒的方式。（圖片：jin_a_nana@Instagram）

身材管理秘訣一：堅持運動健身

Nana林珍娜對身材管理非常嚴格，就算再忙再累，都會堅持上健身房鍛鍊體態！她每週都會進行1至2次燃脂、爆汗的有氧運動，亦會配合空中瑜伽、啞鈴做重訓，雕塑身材線條。在家的時間也不會浪費，每天做100下仰臥起坐或深蹲，以強化核心肌群，輕鬆練出馬甲線及緊實翹臀。

身材管理秘訣二：經常游泳

說到Nana私下最愛的運動莫過於游泳，在IG上也經常看到她到沙灘、泳池的身影。游泳需要運用全身肌肉力量，對瘦身特別有效果；據悉1小時的高強度游泳，可消耗高達892卡路里。而且有助提升心肺功能，有研究發現，有游泳習慣人士的實際身體年齡，跟小20歲的人是相同的。

Nana私下最愛的運動莫過於游泳，在IG上也經常看到她到沙灘、泳池的身影。（圖片：jin_a_nana@Instagram）

身材管理秘訣三：每日喝5公升水

Nana每天都會進行訓練，由於運動時身體會流失大量水分，因此她喝水的份量比一般人更多，足足有5公升。多喝水有助身體排毒及代謝、更可讓皮膚看起來水嫩有光澤；但切記要定時定量攝取；請勿一口氣喝太多，否則身體會來不及吸收就排出。

Nana每日喝水的份量比一般人更多，足足有5公升。（圖片：jin_a_nana@Instagram）

身材管理秘訣四：減鹽清淡飲食

Nana四肢纖瘦，身材從出道至今完全沒有走樣；除了靠努力運動之外，她在日常飲食中不會節食，而是偏向選擇原型食物，同時秉持著低油減鹽、清淡調味的原則來控制熱量，無需挨餓又瘦得健康。睡前三小時前會避免進食，減少因消化不良引發胃食道逆流。

日常不會節食，反而秉持著低油、減鹽飲食來維持身材。（圖片：jin_a_nana@Instagram）

身材管理秘訣五：養成「挺胸收腹」習慣

想體態苗條好看，關鍵在於維持正確姿勢；良好的坐姿、站姿會令人看起來更顯瘦。Nana平日會要求自己隨時保持「挺胸收腹」的狀態，防止脂肪囤積形成肥胖小腹，也可避免腰痠背痛的困擾。