梁朝偉奪獎｜劉嘉玲激罕曬親吻照「放閃」被讚膚質好 5大凍齡秘訣

影帝梁朝偉獲《第八十屆威尼斯電影節》頒發終身成就金獅獎，成為史上首位奪得此殊榮的華人演員。他於台上致謝詞時一度落淚，更特別感謝太太劉嘉玲的愛與支持。劉嘉玲也在社交平台發文報喜，更曬出一連串兩人行紅地氈、遊意大利的靚相；而當中手捧獎座的對嘴接吻照，被網民指是「高調放閃」，打破早前的婚變傳聞。其實兩人一直非常恩愛，近年更是「孖公仔」出席不同公開場合。

雖然劉嘉玲已經57歲，但每次現身都容光煥發，身材纖瘦無贅肉之餘，皮膚依然白滑緊緻，可謂是「凍齡美魔女」的代表。不少網民感到驚艷之餘，亦都非常好奇她的保養秘訣，她曾透露主要靠以下5個方法。

凍齡秘訣一：多做運動

劉嘉玲曾表示，30歲後就要堅持多運動，對於保持健康和年輕尤其重要。但她並不會局限於運動類型，無論是慢跑、單車、潛水、空中飛索等都會嘗試；目的志在出汗，有助身體排毒及加快新陳代謝。

無論任何類型運動，劉嘉玲都會嘗試。（圖片：carinalau1208＠Instagram）

凍齡秘訣二：經常到戶外行山

劉嘉玲在社交媒體上不時分享行山照片；她選擇行山作為一種休閒的健身方式；在大自然中散步，除了可享受新鮮空氣和美麗風景之外，更能減壓和放鬆心情，有助保持皮膚最佳狀態及延緩衰老。

劉嘉玲分享行大東山時的照片。（圖片：carinalau1208＠Instagram）

凍齡秘訣三：注重卸妝保養

眼周是最容易常洩露年齡的秘密，因此劉嘉玲非常注重眼部保養；她經常敷眼膜及塗眼霜，配合按摩促進血液循環，有助減少眼紋和黑眼圈的出現，使眼睛看起來更年輕有神。由於要經常化妝出席活動，她對卸妝步驟尤其重視，更會利用棉花棒卸除眼角、唇周等死角。另外，她會固定每個星期做一次面部深層清潔，有助皮膚去除老廢角質。

劉嘉玲非常注重保養，卸妝清潔、護膚步驟絕不會馬虎了事。（圖片：carinalau1208＠Instagram）

凍齡秘訣四：定期吃排毒餐

劉嘉玲每個月會連續吃4天素食減肥排毒餐，期間禁食任何肉類；並且由5時半便開始早餐，包括：一小碗飯、兩條蕃薯及兩種蔬菜；堅持半年，體重就順利下降。

劉嘉玲每個月會連續吃4天排毒餐，來維持好身材。（圖片：carinalau1208＠Instagram）

凍齡秘訣五：飯後喝檸檬水

劉嘉玲的肌膚飽滿透亮，全賴飯後喝檸檬水的小習慣。她每日會喝至少1公升，檸檬富含維他命C及抗氧化劑，有助美白、提升皮膚亮澤緊緻度及延緩老化。