隔空溶脂｜零接觸無痛減肥塑形？做幾次先見效？4大必知注意事項

女生們為了追求理想身形往往不惜代價，斷食、代餐、水果蔬菜減肥等極端方法可謂見怪不怪。不過隨著醫美療程推陳出新，隔空溶脂的出現終於可讓各位告別艱辛的日子，無需再計算卡路里放棄美食或痛苦地運動，就能輕鬆變瘦。雖然很多人都想嘗試隔空溶脂，但卻未必完全清楚了解技術的背後原理、效果、副作用及適合人群等，以下就來為大家逐一拆解迷思。

隔空溶脂的原理和效果

隔空溶脂，顧名思義就是指儀器採用非入侵性技術，在無需接觸身體的情況下，釋放出「標靶式射頻」能量，精準針對皮下5-15mm的脂肪細胞組織，加熱至44至45℃使其自然凋亡，然後隨人體淋巴系統自然排出體外。電阻感測系統設計特別，可根據不同皮膚層調節射頻能量，所以並不會對任何皮膚、肌肉造成損傷，同時可將鬆弛表皮收緊、減少「橙皮紋」，達到躺著就能變瘦塑形的效果。

隔空溶脂採用非入侵性技術，在無需接觸身體的情況下，釋放出「標靶式射頻」能量，加熱皮下脂肪細胞。（圖片：BLT）

榮獲國際認證 安全副作用少

有別於其他儀器的探頭在減肥位置按摩或移動，隔空溶脂的最大賣點就是「零接觸」，因此出現副作用的機會也較低。在過程中，治療部位只會感到溫熱，不會有明顯痛感楚及不適。由於無創傷性亦無復原期，吸引不少女生躍躍欲試。

而市面上有不同隔空溶脂的儀器，多數來自英國，並已榮獲美國FDA及歐盟CE雙重認證，較為安全；但亦有少部份是韓國和中國研發，有興趣進行療程人士可先了解不同機型的分別。

有別於其他儀器的探頭在減肥位置按摩或移動，隔空溶脂的最大賣點就是「零接觸」。（圖片：Google）

隔空溶脂4大必知注意事項

１. 時間



減肥是長期抗戰，就算隔空溶脂也不能「一步登天」，亦要視乎儀器、能量強度及進行次數等因素。雖然只需30至45分鐘就能極速完成，但單次未必達到理想效果。

想成效更進一步，建議每隔1至2星期進行一次，讓脂肪細胞有足夠時間代謝排走；起碼做完整套療程（約4至6次左右），整體消脂塑形效果才夠突出，脂肪細胞數量也會顯著下降。療程前最好先諮詢經原廠培訓的專業治療師，度身訂造個人化瘦身方案更有效。

２. 金錢考量



近年，隔空溶脂的價格呈下降趨勢；但市面上使用正版正廠儀器、有規模的診所或醫學美容中心平均也要大約$1500至$4000一次；視乎提供的服務，收費有機會浮動，不過進行完整療程預算至少過萬元 。所以選購療程前，可先貨比三家！

３. 針對部位



由於儀器採用弧形設計，所以特別適用於大範圍的局部減肥，尤其針對腰腹、手臂、大腿、臀部等有多餘脂肪堆積的位置，但一些較細小的部位，如：雙下巴，則不適宜透過隔空溶脂消除。

４. 適合人士



普遍而言，隔空溶脂可在一定程度上幫助改善肥胖問題、改善身形。但畢竟使用的能量有局限，不能處理過厚的脂肪層，所以體重嚴重超標或癡肥人士並不適合，強行做減肥效果也會不明顯。另外，如果正在懷孕或餵哺母乳、長期病患、皮膚有發炎徵狀及體內有金屬植入物，都不適宜進行隔空溶脂療程。