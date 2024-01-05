瘦面療程懶人包｜Thermage/HIFU/Botox/無針埋線優缺、持久期比較

不少女生都曾為顯胖的「包包面」而苦惱，即使本來體型纖瘦，上鏡仍是「全死角」，不單感令臉部肌肉鬆弛下垂，就算用盡化妝品，雙下巴亦無所遁形。市面上有不少瘦面提拉療程，如：Thermage®FLX、HIFU、Botox肉毒桿菌素、無針埋線等，輕鬆打造迷人緊緻小V臉，廣受愛美人士歡迎。聽起來好似很複雜，醫美Easy特意為大家準備了懶人包，拆解上述各種療程的原理、效果持久期及適用族群。

瘦面療程一：Thermage®FLX

Thermage® FLX運用的是RF射頻技術，單一磁頭釋放能量，功率相對大、波長且作用更深。能量會覆蓋整個臉部，皮膚由外層到內層產生熱效應，並刺激膠原蛋白細胞收縮，達至即時可見的拉提緊膚效果。由於能量穿透深，疼痛感比較明顯，加上要配合冷卻技術，必須由專業人士操作。因應部位、範圍面積大小，需要打的發數都有分別，價格都不同；進行療程前請先了解清楚。

Thermage® FLX運用的是射頻技術，能量會覆蓋整個臉部。（圖片：Thermage）

瘦面療程二：HIFU

HIFU（High Intensity Focused Ultrasound）主要利用高強度聚焦超聲波，轉化成65至75°C的熱能對肌膚進行治療。根據部位選擇不同深度的探頭，最深層治療可達肌底4.5mm下的SMAS筋膜層；以定點能量發放的方式，刺激膠原蛋白再生及修復反應，有效拉提緊緻肌肉、改善皮膚鬆弛下垂老化問題，達到明顯的瘦面效果。

HIFU主要利用高強度聚焦超聲波，轉化成熱能對肌膚進行治療。（圖片：123RF）

瘦面療程三：Botox肉毒桿菌素

肉毒桿菌素（Botulinum Toxin）是一種由肉毒桿菌提煉出來的高純度蛋白質，注射後會抑制「乙醯膽鹼」的分泌，可阻斷肌肉和神經之間的傳導。除了能改善表情紋之外，打在咀嚼肌位置有助放鬆肌肉，從而拉提瘦臉，看起來輪廓線條會更緊緻。不過針劑類屬於入侵性，療程前請謹慎地與醫生商議施打的濃度、劑量、注射部位及深度等細節。

注射肉毒桿菌素在咀嚼肌位置有助放鬆肌肉，從而拉提瘦臉。（圖片：Shutterstock）

瘦面療程四：無針埋線

無針埋線被稱為「溫和版」HIFU，屬於非入侵性、入門級別的瘦面美容療程。原理是利用熱點擴散技術（TDT），根據個人情況，配合3款不同機頭，將出聚焦超聲波快速穩定地輸出至皮膚特定深度，猶如埋入隱形能量線一樣，打造V面立體輪廓。

與傳統HIFU比較，無針埋線採用探頭較小巧，所以操作上相對靈活，就連細緻位置眼周、鼻翼都能逐一處理；疼痛程度也較低。

無針埋線被稱為「溫和版」HIFU， 探頭較小巧，操作上相對靈活。（圖片：Shutterstock）

4款人氣瘦面療程大比拼

Thermage®FLX、HIFU、Botox肉毒桿菌素、無針埋線的療程性質、效果持久期及適用族群都不一樣；建議大家可以參考下圖，根據個人情況，了解自己的需求再作選擇；療程前最好先諮詢醫生或專業治療師的意見。