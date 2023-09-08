瘦面｜無針埋線等於HIFU？副作用少痛感低　改善皺紋鬆弛、雙下巴

愛美的女生都渴望擁有緊緻V面，拍照時就無需再找角度、花時間P圖，但打Botox（肉毒桿菌素）瘦面又痛，又有機會出現副作用。想趕走人見人厭的雙下巴、重現輪廓，不妨試試美容界的「新寵兒」—無針埋線，非入侵性，也不用恢復期。一文了解無針埋線的原理、功效及療程前後的注意事項。

無針埋線成為美容界的「新寵兒」，非入侵性、無痛瘦面。（圖片：Shutterstock）

無針埋線等於HIFU？

無針埋線是「溫和版」HIFU，屬於入門級別的瘦面美容療程。原理是利用熱點擴散技術（TDT），在皮膚的特定深度，快速穩定地輸出聚焦超聲波，猶如埋入隱形能量線一樣，達到激活膠原蛋白再生、改善皺紋鬆弛、提拉緊緻以重塑立體輪廓的效果。

無針埋線瘦面的技術及原理。（圖片：醫美Easy）

無針埋線屬於非入侵性，因此不會傷害皮膚表面；過程亦非常安全，治療後無需恢復期，可即時上妝，不會影響正常生活及社交，特別適合忙碌的都市女士。雖然一次就能即時瘦面，但進行完整療程3至6次，效果更持久，輪廓也會有明顯改善。

但與傳統HIFU不同的是，無針埋線的探頭是筆型的，而能量則以單一點形狀輸出，治療時需要在目標部位不停打圈。由於面積較小較輕巧，可以緊密貼近臉部的彎曲部分；操作時也相對靈活，對於細緻位置（如眼周）的覆蓋會較佳。

加上無針埋線的能量比傳統HIFU低，所以疼痛感會降低許多；而燒傷、術後神經線出現麻痹、腫脹或「起貓爪」等風險亦較會大大減少。

3種治療機頭 針對不同皮膚層

無針埋線分為3種治療機頭。（圖片：醫美Easy）

一般而言，治療師會根據客人的情況，3種機頭混合搭配使用。探頭會分別到達不同皮膚層，除了瘦面功效之外，更可全方位改善膚質。

一般而言，治療師會根據客人的情況，3種機頭混合搭配使用。（圖片：醫美Easy）

4類人不適宜做無針埋線

無針埋線雖然優點眾多，但以下4種情況並不適合進行這個療程，包括：

1. 懷孕、正在餵哺母乳的婦女



2. 患有慢性疾病人士

如：免疫系統疾病、癲癇症、凝血病﹑神經系統疾病（面癱）、濕疹、皮膚病、玫瑰痤瘡等



3. 服用特定藥物

長期藥物如血壓藥，或正在進食A酸等，考慮療程前需先詢問醫生專業意見



4. 進行過其他醫學美容療程

如果面部注射過透明質酸，該位置便不能進行無針埋線；9個月內曾進行其他埋線療程、有傷口或疤痕增生問題；1星期前曾進行激光治療、磨皮果酸煥膚等美容療程的人士均不適合



小心中伏！療程要列明發數

女士們在進行無針埋線療程時，千萬不要貪平，必須選擇可靠的醫療中心，治療師的經驗和手法也是其中一個重要的考慮因素，同時要留意儀器是否正貨、有國際認證等。而且，療程的發數不同，收費亦都有分別；一定要看清楚，避免「中伏」。

療程前後注意事項

無針埋線屬於高能量的美容療程，肌膚水分充足時，有助能量吸收，增強療程效果。皮膚偏乾的人士，建議在療程前一兩日勤敷面膜多補濕。

皮膚偏乾的人士，建議在無針埋線療程前一兩日勤敷面膜、多補濕。（圖片：Getty Image）

療程後會有輕微紅腫，即日內會自然散去。一星期內應避免使用含有刺激性成分的保養品，如：果酸、A酸、水楊酸、去角質、高濃度維他命C、酒精等；同時請盡量使用SPF30或以上的防曬乳，及做好保濕。