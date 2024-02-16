豐胸｜台灣網紅由A變C零反彈靠3分鐘按摩秘技 膠原蛋白粉有用嗎？

女生們都渴望擁有飽滿的上圍，由此增加自信及吸引力；雖然極力尋找豐胸方法，不過卻無從入手？IG坐擁過百萬粉絲的台灣網紅瑀熙（Yuci），以往曾被稱為「貧乳女神」；為了擺脫平胸的困擾，她實測5招自然豐胸秘訣，成功在一年內連升兩個罩杯、由A變C而且零反彈！她更在社交平台大方分享個人經歷；想「升Cup」的人士不妨參考一下！

台灣網紅瑀熙（Yuci）實測5招自然豐胸秘訣，成功在一年內連升兩個罩杯。（圖片：Instagram@uccu0323）

豐胸秘訣一：補充豆類及膠原蛋白

豐胸的關鍵步驟，當然是改善飲食。瑀熙表示，她每天早起時必定會空腹補充豆類及膠原蛋白；至少會喝一杯350至500毫升的豆漿，坊間容易買到，非常方便。她原本想讓皮膚變彈潤才飲用膠原蛋白粉，但持續喝之後卻意外發現胸部大得超快，而且更加堅挺、富彈性！

瑀熙每天早起時必定會空腹補充豆類及膠原蛋白。（圖片：Instagram@uccu0323）

豐胸秘訣二：胸部按摩

瑀熙堅持一星期至少進行5天胸部按摩，搭配美胸霜或乳液，按摩乳房穴道有助疏通淋巴、降低乳腺阻塞，藉此以促進血液循環，往上提的動作可令胸型更集中、預防下垂；同時檢查胸部是否有異樣或硬塊。習慣要慢慢培養，她建議初期可以先嘗試每兩天按摩一次，之後逐漸增加；持之以恆很重要。以下是她常用的3個按摩動作：

動作一：右手握拳，將左邊側乳往內側推10下，再換邊重複。



動作二：右手將左胸往內推，左手由下而上捧；完成10次後，換邊重複。



動作三：雙手握拳，利用手指關節位，由內而外刮上胸10次。



瑀熙堅持一星期至少進行5天胸部按摩，搭配美胸霜或乳液，疏通淋巴、乳腺。（圖片：Instagram@uccu0323）

豐胸秘訣三：穿對內衣

日常穿著合適的內衣，有助減退副乳、維持胸型的美觀。瑀熙指出選擇胸圍時，必須檢查功能性，如：側帶、肩帶要有足夠闊度，背扣較多為佳。無論有沒有鋼圈，也要挑選具承托力的內衣，能完整包覆及有效支撐胸部、可修飾「八字胸」外擴問題、改善下垂。一定要選對罩杯，她建議可到內衣店找專業人士幫忙試穿。

日常穿著合適的內衣，有助減退副乳、維持胸型的美觀。（圖片：Instagram@uccu0323）

豐胸秘訣四：把握月經黃金期

瑀熙表示，月經前5天、後7天為豐胸黃金期，這兩段時間除了勤加按摩胸部，也要好好補充營養，可以多喝青木瓜排骨湯或青木瓜四物飲，提升豐胸功效。

月經前5天、後7天為豐胸黃金期，一定要好好補充營養。（圖片：Instagram@uccu0323）

豐胸秘訣五：適量增肥

胸部是由脂肪、膠原蛋白組成，如缺少足夠蛋白質、脂肪，胸部有機會變小，皮膚也會變得下垂鬆弛。瑀熙坦言，以往體重都徘徊在38至39kg左右，直至吃胖才讓自己長點肉，胸部才有肉眼可見的變大。平時可多攝取富含蛋白質的營養食物，健康地增重；避免暴飲暴食。就算身體其他部位長胖，如利用運動的方式減走，胸部也會維持一樣大小。